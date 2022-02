FC Aschheim II glaubt fest an Aufholjagd

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Trainer Igor Lovric ist seit Saisonbeginn für den SV Dornach II verantwortlich. © Fupa

Vor gar nicht allzu langer Zeit wäre die bisherige Spielzeit des FC Aschheim II in der Kreisklasse 6 noch als voller Erfolg bewertet worden. Der Grund: Mitte September besiegte die FCA-Reserve den SV Dornach II mit 3:0. Und dieser Erfolg hätte früher, als die beiden Klubs aus derselben Gemeinde noch eine innige Rivalität pflegten, alles andere überschattet.

Aschheim – Inzwischen jedoch habe sich das Verhältnis der Vereine deutlich verbessert, sagt Steffen Tripke, Sportdirektor in Aschheim und selbst einst für den SV Dornach tätig. „Und auch in den Derbys sind die Emotionen nicht mehr so groß wie früher.“ Entsprechend blickt Tripke bei seiner Zwischenbilanz nicht nur auf den Sieg über den Ortsrivalen, sondern kommt mit Blick auf 16 Punkte aus 13 Spielen und Tabellenplatz acht zu dem Fazit: „Wir hätten mit ein bisschen mehr gerechnet.“

Allerdings habe sich die Mannschaft nach dem Weggang von Trainer Martin Nitsche im Sommer erst mal finden müssen, sagt Tripke. Für den neuen Coach Igor Lovric, der zuvor den SV Dornach II trainiert hat, hat der Sportdirektor nur lobende Worte übrig. „Er passt zu uns“, betont Tripke, „und er macht seine Sache sehr gut“. Und dennoch lief im Herbst wenig nach den Vorstellungen von Lovric und seinen Kickern: In den letzten sechs Spielen vor der vorgezogenen Winterpause gab es nur einen Sieg für den FCA. Dennoch gibt sich Steffen Tripke überzeugt, dass das Team in den restlichen 13 Partien den Sprung in die vordere Tabellenhälfte schaffen wird: „Von der Spielstärke her sollte das drin sein.“

Personell kann Igor Lovric dabei auf den bekannten Kader zurückgreifen, nachdem es in der Winterpause weder Ab- noch Zugänge gegeben habe, so Tripke. Anfang Februar ist das Team in die Vorbereitung gestartet, an deren Ende das erste Ligaspiel am 13. März gegen Ebersberg ansteht. Drei Wochen später gastieren die Aschheimer dann zum prestigeträchtigen Derby beim SV Dornach II. Und auch, wenn die Rivalität früherer Zeiten inzwischen perdu ist, so betont Tripke doch: „Für uns ist das immer noch ein sehr besonderes Derby.“ (ps)