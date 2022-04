FC Aschheim kassiert drei Mal den Ausgleich

Von: Guido Verstegen

FCA-Trainer Thomas Seethaler sagt: „Wir können gar nicht so viele Tore schießen, wie wir kassieren.“ © Christian Riedel

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim sind am Freitagabend gegen den SV Siegsdorf nicht über ein 3:3 (2:2) hinausgekommen – und verlieren in den Schlusssekunden noch Alessandro Luzzi mit einem Mittelfußbruch.

Aschheim – „Wir können gar nicht so viele Tore schießen, wie wir kassieren“, brachte es Aschheims Trainer Thomas Seethaler auf den Punkt. Drei Mal gingen seine Schützlinge in Führung, drei Mal glichen die Gäste aus. „Der Gegner spielt 90 Minuten lang nur lange Bälle, das müssen wir als Team insgesamt besser verteidigen“, nahm Seethaler nicht nur seine Abwehrreihe, sondern auch sein Mittelfeld in die Pflicht.

Die Platzherren lagen früh vorne und waren wie in der Vorwoche bzw. zum zweiten Mal in dieser Saison nach einer Ecke erfolgreich: Die schlug ebenfalls Andreas Petermeier, und der Siegsdorfer Maximilian Huber klärte ins eigene Tor (3.). Stefan Mauerkirchner glich aus, nachdem die Aschheimer kurz unsortiert waren (24.). Wieder legte der FCA vor: Malcom Olwa brachte Mika Anneser in Schussposition, und der traf ins lange Eck (33.). Beim prompten Siegsdorfer Ausgleich monierte Seethaler eine Abseitsstellung des Torschützen Jonas Neuhofer, ärgerte sich aber vor allem darüber, dass der Vorbereiter unbedrängt den zweiten Ball bekommen hatte (34.).

Olwa traf auf Vorarbeit von Maximilian Finke sehenswert zur neuerlichen Führung (64.), die Mauerkirchner nach einem weiteren langen Ball zum 3:3 wettmachte (75.). David Riepen musste wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot runter (80,), und in der Nachspielzeit knickte Alessandro Luzzi nach einem Kopfballduell unglücklich um: Wie die Diagnose ergab, zog sich der 28-Jährige dabei einen Mittelfußbruch zu (siehe Interview in der Randspalte. (GUIDO VERSTEGEN)

FC Aschheim – SV Siegsdorf 3:3 (2:2)

Aschheim: Jakob – Irlbacher, Merdzanic (63. Wellnhofer), Luzzi, V. Contento – Anneser (90. Gremm), Petermeier, Olwa, Baumgärtel (82. A. Contento) – Finke (87. Ndow), Riepen.

Tore: 1:0 M. Huber (4., Eigentor), 1:1 Mauerkirchner (24.), 2:1 Anneser (33.), 2:2 Neuhofer (34.), 3:2 Olwa (64.), 3:3 Mauerkirchner (75.)

Gelb-rot: Riepen (80.)

Schiedsrichter: Johannes Rotter (Erpfting) – Zuschauer: 50.