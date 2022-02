Aschheim mit „Gemeinschaftsblackout“

Von: Guido Verstegen

„Bis zur Pause sechs Stück – das war schon heftig, da war praktisch jeder Schuss ein Treffer.“, sagt FCA-Coach Thomas Seethaler. © Riedel/Archiv

Das zweite Testspiel ist für die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim zu einer argen Abreibung geraten: Mit 1:7 (1:6) unterlag der Sechste der Ost-Staffel am Sonntag beim SV Nord-Lerchenau, dem Fünften der Nord-Staffel.

Aschheim – In der Anfangsviertelstunde sah das alles noch ganz gut aus, was die Schützlinge von Trainer Thomas Seethaler so zeigten. Auf den frühen 0:1-Rückstand hatten sie mit dem Ausgleich durch Dennis Merdzanic im Anschluss an einen Freistoß noch die passende Antwort parat, nach dem 1:2 ging’s allerdings dahin. „Der Gegner hat das schon auch gut gemacht“, sagt Seethaler, der selbst viele Jahre Coach beim SV Nord-Lerchenau gewesen war. „Aber bis zur Pause sechs Stück – das war schon heftig, da war praktisch jeder Schuss ein Treffer.“

Die Aschheimer machten es der Heimelf allerdings auch leicht, weil sie schon im Mittelfeld die Lücken nicht schließen konnten und sich dann in der Viererkette von tiefen Bällen überraschen ließen. Seethaler: „Wir hatten einfach viel zu viele Ballverluste und haben schlecht gespielt – das war ein echter Gemeinschaftsblackout.“ Den kann der FCA im Testspiel beim Kreisligatabellenführer SK Srbija am nächsten Sonntag (15.15 Uhr) mit einem konzentrierten Auftritt verarbeiten. (GUIDO VERSTEGEN)

Torfolge: 1:0 Smajlovic (8.), 1:1 Merdzanic (13.), 2:1 Smajlovic (25.), 3:1 Besel (26.), 4:1 Besel (31.), 5:1 Smajlovic (39.), 6:1 Roth (41.), 7:1 Cavnic (59.).