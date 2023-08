Der FC Aschheim und die Torflaute

Von: Guido Verstegen

Stoßen die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim im Nachholspiel gegen den TSV Eching den Bock um? Trainer Vincenzo Contento erwartet jedenfalls einen Sieg von seiner Mannschaft.

Ein 3:0 zum Auftakt, zwischendurch ein 0:4 und sonst nur torlose Unentschieden: Die Zwischenbilanz des FC Aschheim liest sich durchwachsen. Auch Trainer Vincenzo Contento erwartet von seiner Elf deutlich mehr, hat aber auch Verständnis für Stocken im System.

„Wir sind in der Findungsphase. Meine Jungs machen es gut! Unser Projekt braucht Zeit – wie heißt es so schön: Rom wurde nicht an einem Tag erbaut“, sagt er angesichts der vielen Neuzugänge im Kader vor dem Nachholspiel gegen den TSV Eching (Mittwoch, 19.30 Uhr). Und der 40-Jährige sieht noch einen ganz anderen Grund: „Ich habe es schon mehrfach erwähnt, dass die Teams gegen Aschheim durch die Präsenz von Diego (Trainer-Bruder und Ex-Profi Contento) noch mehr motiviert sind.“

Beim 0:0 gegen den TSV Gaimersheim habe es seine Mannschaft zumindest nach der Pause gut gemacht. „Das war ein spielstarker Aufsteiger, der meiner Meinung nach noch viele ärgern wird.“ Jetzt gehe es darum, das Glück mit Toren zu erzwingen: „Wir wissen, was wir spielerisch draufhaben.“

Auch wenn noch nicht alle Urlauber wieder zurück sind und sich mit Falk Schubert gerade erst in die Ferien verabschiedet, erwartet der Coach nun einen Dreier. Wenn er auch warnt: „Eching ist ein Traditionsverein, es wird auf jeden Fall ein heißes Duell.“ Der Aufsteiger hat auch erst ein Spiel gewonnen und einen Punkt weniger auf dem Konto als der FCA. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob - Ketikidis, Trabelsi, A. Contento - Müller, Pejazic, Luzzi, Di. Contento, Tomicic - Petermeier - Mikac