FC Aschheim versucht, auf Kunstrasen zu glänzen

Von: Guido Verstegen

Letztes Auswärtsspiel der Saison für die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim: Wie Gegner SV Nord Lerchenau will die Mannschaft ihre maue Rückrunden-Bilanz aufpolieren.

Aschheim – Mit dem Nachholspiel gegen die SpVgg Kammerberg (0:2) hat der FC Aschheim die Bezirksliga-Tabelle begradigt und dabei seine siebte Rückrunden-Niederlage quittiert. Am Sonntag (14.30 Uhr) gastieren die Aschheimer beim SV Nord Lerchenau, der nach der Hinserie als Dritter noch den Titel fest im Visier hatte. Für beide Teams geht es um nichts mehr, das Rückrunden-Ranking für sich betrachtet würden sie im Abstiegskampf feststecken.

„Dass wir glänzen können, das haben wir in dieser Saison oft genug bewiesen. Und dann gibt es diese Spiele wie am vergangenen Dienstag, in denen nur eine Handvoll Spieler voll da ist – dann reicht es eben nicht“, findet Thomas Seethaler klare Worte. Und so hofft Aschheims Trainer, dass seine Schützlinge eine entsprechende Reaktion zeigen: „Wenn sich alle reinhauen, können wir in der Liga jeden schlagen!“

Zusätzliche Motivation fürs letzte Auswärtsspiel der Saison könnte der Fakt liefern, dass der FCA alle drei bisherigen direkten Bezirksliga-Duelle gegen Nord Lerchenau verloren hat. Seethaler: „Wir werden wieder auf Kunstrasen spielen – am Sonntag soll es ja relativ warm werden, da ist das jetzt eher suboptimal. Aber wir können’s nicht ändern und versuchen zu gewinnen.“ Die Platzherren haben da mit Sicherheit etwas dagegen: Nach fünf Pleiten in Serie lechzen sie nach einem Erfolgserlebnis. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Omosebi - Schubert, Ketikidis, Riepen - A. Contento, Takiris, Luzzi, Petermeier, Stanojevic - De Marco, Özgül