Aschheim bei Haidhausen: Duell der Aufsteiger

FCA zweimal erfolgreich in der Vorsaison

von Guido Verstegen schließen

Wiedersehen macht Freude: Die Fußballer des FC Aschheim gastieren am Samstag (16 Uhr) bei Mitaufsteiger SpVgg Haidhausen.

Aschheim – Und der Vize hat gegen den Meister der vergangenen Kreisliga-Saison sicher etwas gutzumachen – beide Spiele gegen Aschheim gingen verloren, am Ende marschierte der FCA souverän zum Titel, Haidhausen behauptete sich dann in der Relegation. „Das wird sicher wieder hitzig“, sagt Aschheims Trainer, der sich noch gut an das knappe 3:2 im November in Haidhausen erinnern kann – da gab es sieben gelbe Karten und zwei Platzverweise, und dank zwei später Treffer von Robert Söltl entführte sein Team drei Zähler.

Wiedersehen macht Freude: Die Fußballer des FC Aschheim gastieren am Samstag (16 Uhr) bei Mitaufsteiger SpVgg Haidhausen.

„Wir wollen auch diesmal gewinnen“, erklärt Seethaler selbstbewusst. Wohlwissend, dass der Gegner unter anderem mit vier von fünf De-Prato-Brüdern „viel Qualität“ im Team hat. Beim klaren 0:4 in Saaldorf handelte sich Haidhausen in der Vorwoche die erste Niederlage der Saison ein – ob es ein heilsamer Schuss vor den Bug war, wird sich am Samstag zeigen.

Beim FC Aschheim kehrt der wieder gesunde Pascal Jakob zwischen die Pfosten zurück. Stellvertreter Andreas Schäffler fehlt diesmal ebenso wie Benedikt Wellnhofer (beide privat verhindert), Rany Hassan und Maick Antonio (beide Urlaub). guv

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob – Akarawatou, Mrowczynski, Taschner – V. Contento, Schubert, Contento, Müller – Finke – Söltl, Huber