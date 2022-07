Kirchheimer SC „hat richtig Blut geleckt“: Hält der Auswärts-Lauf gegen Dachau?

Von: Guido Verstegen

Optimistisch ist Steven Toy, Trainer des Kirchheimer SC. Foto: Dieter Michalek © Dieter Michalek

Auswärts läuft es für den Kirchheimer SC zu Beginn dieser Landesliga-Saison: Und so will der Tabellenvierte auch beim ASV Dachau unbedingt einen Dreier einfahren.

Kirchheim - Von der Papierform her ist der Kirchheimer SC in dieser Partie der Favorit: Schließlich kommt er mit der Empfehlung von Erfolgen in Karlsfeld (3:1) und Unterföhring (4:2), während der gastgebende ASV Dachau noch auf den ersten Saisonsieg wartet und erst einen Treffer erzielt hat. Für Steven Toy ist das jedoch nur eine Momentaufnahme, und so geht er davon aus, dass da ein hartes Stück Arbeit auf seine Mannschaft wartet. „Die Dachauer werden sich in ihrer Situation sicher entsprechend wehren“, sagt der KSC-Spielertrainer über den Gegner, der sich zuletzt beim 0:1 in Schwaig teuer verkaufte.

Die Kirchheimer wiederum wollen ihr Hoch nutzen und nach dem 1:2 gegen Forstinning zum Auftakt ihr zweites Duell mit einem Aufsteiger positiv gestalten. Toy: „Wir haben es ja in der Rückrunde der vergangenen Saison schon richtig gut gemacht, und die Jungs haben einfach Bock und haben jetzt Blut geleckt.“

Das gilt auch für die beiden Angreifer Kerim Özdemir (drei Tore/ein Assist) und Alessandro Cazorla (drei Tore/drei Assists). Letzterer weilt im Urlaub und fehlt daher am Freitag (18.30 Uhr). „Klar ist das ärgerlich, aber das war schon länger so abgesprochen – wir werden noch ein paar mehr Urlauber haben in den nächsten Wochen“, sagte Toy, der sich glücklich schätzen kann, dass Neuzugang Cazorla „optimal eingeschlagen“ ist.

Fedja Huskic zog sich im Training einen Außen- und Innenbandanriss zu, fällt also ebenso aus wie Benjamin Murga (positiver Corona-Test). Gegenüber der Vorwoche verändert Toy seine Startelf vermutlich auf drei Positionen: Korbinian Vollmann und Luca Mauerer könnten ebenso ins Team rücken wie Ivan Babic. „Noch haben wir keine klare Nummer eins“, sagte der 34-Jährige über seine beiden Torhüter Babic und Martin Egner. (Guido Verstegen)

Kirchheimer SC: Babic - Zielke, Bachleitner, Maiberger, Branco De Brito - Pfeiffer, Vollmann, Wilms - Hert, Mauerer, Özdemir