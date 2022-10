„Ibra“-Hacke ausgekontert: ATSV Kirchseeon verliert gegen TSV Ottobrunn

Kuddelmuddel um die Kugel: Kirchseeons (schwarz) Adrian Naumann (li.) und Daniel Alberter im Bodenkampf. sro © SRO EBERSBERG

Der ATSV Kirchseeon hat vor heimischem Publikum eine Führung aus der Hand gegeben. Gegen den TSV Ottobrunn unterlag das Team von Günther Lehner mit 1:2 (1:1).

Kirchseeon – „Definitiv eine sehr bittere Niederlage für uns. Wir hatten genug Chancen, um zu gewinnen, aber Ottobrunns Torwart hat mehrmals stark gehalten“, zeigte sich Lehner enttäuscht. Dabei hatte es für den ATSV verheißungsvoll begonnen. Stefan Kochs (28.) Treffer der Kategorie „Tor des Monats“ versetzte die Zuschauer inklusive Trainer an der Seitenlinie ins Staunen, als er den Ball, Rücken zum Tor, mit der Hacke ins Netz wuchtete. „So etwas sieht man sonst nur von Ibrahimovic. Es war der Wahnsinn“, war Lehner begeistert.

Noch vor der Halbzeit erhielt die Kirchseeoner Stimmung jedoch einen Dämpfer. Zuerst vergab der ATSV die Möglichkeit, seine Führung auszubauen, dann „haben gleich mehrere meiner Spieler geschlafen“ und Ottobrunn kam durch einen Abstauber zum Ausgleich (38.).

In der zweiten Hälfte kam es noch schlimmer für die Hausherren. Nach einem Kirchseeoner Ballverlust konterten sich die Gäste zum Auswärtssieg (71.). „Zur Zeit läuft es einfach eher gegen uns. Aber ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir kämpfen, aber es soll einfach nicht sein und davon können wir uns nichts kaufen“, so Lehner weiter. Schon am Dienstag (20 Uhr) im Pokal kann der ATSV beim TSV Ebersberg Wiedergutmachung betreiben.

Kirchseeon: Weiß, Alberter, Huber, Hainthaler, Koch, Koepp, Naumann, Hahne, Gütermann, Hotz, Bliemel - Nowara, Roth.