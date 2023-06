Auch Awata verlässt SV Heimstetten

Von: Patrik Stäbler

Der 28-Jährige wird spielender Co-Trainer beim VfB Forstinning.

Heimstetten – Beim SV Heimstetten hat sich der nächste Leistungsträger verabschiedet – und diesmal ist es einer, dessen Weggang nicht nur sportlich schmerzt. Denn Mohamad Awata ist beim Regionalliga-Absteiger sowohl Fanliebling als auch für die Stimmung in der Kabine extrem wichtig gewesen. Dort und auf dem Platz muss der SVH künftig auf Awata verzichten, nachdem der 28-Jährige dem Club vergangene Woche mitgeteilt hat, dass er als spielender Co-Trainer zum Landesligisten VfB Forstinning wechselt.

„Mo ist ein unfassbar guter Typ und hat auch fußballerisch große Qualitäten“, sagt Heimstettens Chefcoach Roman Langer. „Deshalb tut das schon weh.“ Zumal Awata bereits der elfte Spieler ist, der den künftigen Bayernligisten in der Saisonpause verlassen hat. Demgegenüber stehen in Benedikt Hoppe, Filip Vnuk, Kubilay Celik und Quentin Kehl bislang erst vier Zugänge. Bis auf Letzteren haben sämtliche Neue nun auch ihr erstes Spiel im SVH-Trikot bestritten. So wurden Hoppe und Celik im ersten Vorbereitungsmatch gegen den Landesligisten TuS Geretsried eingewechselt, während Filip Vnuk gar von Anfang an randurfte - und sich gleich mal in die Torschützenliste eintrug.

So traf Vnuk nach der frühen Führung von Sandro Sengersdorf zum zwischenzeitlichen 2:0. Am Ende hieß es gar 7:1 für die Platzherren, für die Severin Müller dreimal einnetzte, während Lukas Riglewski und Fabio Sabbagh je ein Treffer gelang. „Es war ein guter erster Test, das hat Spaß gemacht“, lobt Roman Langer. Seine Mannschaft bestreitet bereits an diesem Dienstag ihr nächstes Testspiel. Dann tritt der SVH um 19.30 Uhr beim Landesligisten TSV Grünwald an. (ps)