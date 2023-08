„Das war mit Abstand unser bester Auftritt“ – Grüne Heide verliert nur knapp gegen Schwabing

Von: Patrik Stäbler

Gegen den noch ungeschlagenen FC Schwabing hält sich der SC Grüne Heide Ismaning, hier Manuel Schricker (r.) i einem Laufduell, insgesamt wacker, unterliegt am Ende aber 0:1. Foto: Dieter Michalek © Dieter Michalek

Nach dem vierten Auftritt des SC Grüne Heide Ismaning in dieser Bezirksligaspielzeit ist Trainer Thomas Bachinger voll des Lobes für sein Team.

Fischerhäuser – „Das war mit Abstand unser bester Auftritt in dieser Saison“, betont der Coach nach dem Heimspiel gegen den FC Schwabing. Seine Elf sei defensiv gut gestanden, habe sich Chancen erspielt, und auch die Einstellung habe gepasst, sagt Bachinger – anders als noch eine Woche zuvor beim 1:3 in Rohrbach.

Und doch hatte die Partie aus Sicht des Aufsteigers einen nicht ganz unwichtigen Makel: Beim 0:1 verpassten es die Fußballer der Heidler, etwas Zählbares mitzunehmen – so wie zuvor schon in zwei von drei Spielen. „Allerdings tut diese Niederlage nicht so weh wie die in der Woche zuvor“, sagt Thomas Bachinger. Schließlich bekam es seine Elf mit dem Primus der Bezirksliga Nord zu tun, dem ungeschlagenen FC Schwabing.

Schwabings Abwehrspieler Flint Kapusta erzielt das goldene Tor

Und gegen dieses Top-Team präsentierte sich der Liganeuling vom Start weg auf Augenhöhe und hatte durch Marcel Geßler und Sebastian Heinenberg zwei gute Chancen auf die Führung. Das erste Tor fiel jedoch auf der anderen Seite, als der Schwabinger Abwehrmann Flint Kapusta in der 39. Minute zum 0:1 traf.

In der Folge sei seine Mannschaft bis zur Pause verunsichert gewesen, berichtet Bachinger. „Da hätten wir uns nicht beschweren können, wenn wir noch ein, zwei Tore gefangen hätten.“ Im zweiten Durchgang entwickelte sich dann wieder eine offene Partie, in der jedoch keine weiteren Treffer fielen. „Wir haben gegen einen sehr starken Gegner gespielt“, resümiert der Heide-Trainer. „Und wenn man sich die klaren Chancen ansieht, dann hat Schwabing auch verdient gewonnen.“ (Patrik Stäbler)

SC Grüne Heide Ismaning - FC Schwabing 0:1 (0:1)

Heide: Grotkasten, Rott, Eisl, Thoss (86. Hausic), Wick, Cherubin (46. Ertl), Niggl, Heinenberg (53. Schneider), Häusler, Gessler (67. Ruhland), Schricker (80. Glasner).

Tor: 0:1 Kapusta (39.).

Schiedsrichter: Andreas Klinger (SV Kirchanschöring).

Zuschauer: 100.