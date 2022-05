Auf den Kirchheimer SC wartet ein echtes Abstiegs-Finale

Von: Guido Verstegen

Kirchheim – Nach dem 3:2 (2:1)-Sieg beim TV Aigslbach und imposanten 16 Punkten aus sechs Partien stehen die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC weiter über dem Strich. Nun hat die KSC-Elf ein echtes Abstiegsfinale vor der Brust.

Es gab durchaus ein paar Widrigkeiten bei diesem so wichtigen Erfolg: Die frühe Verletzung von Benjamin Murga – der Angreifer wurde in der 14. Minute mit Verdacht auf Außenbandriss ausgewechselt –, die zu Beginn der zweiten Halbzeit verspielte 2:0-Führung und die knapp 20-minütige Unterzahl nach der Ampelkarte für Noel Pfeiffer (74.). Doch die Mannschaft des Kirchheimer SC biss sich durch, verdiente sich den Dreier durch viel Einsatz und ein hohes Laufpensum. Dabei sah es zunächst gar nicht so gut aus: Vor 331 Zuschauern bei hochsommerlichen Temperaturen im „Hexenkessel Sommerau“ fanden die Gäste nur schleppend ins Spiel und kämpften sich in dieses Abstiegsduell hinein.

„In der ersten Viertelstunde hat man die Anspannung deutlich gemerkt“, sagte Kirchheims Spielertrainer Steven Toy, den am Ende nur eines interessierte: „Dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben und es weiter selbst in der Hand haben, den direkten Klassenerhalt zu schaffen.“

Binnen fünf Minuten legten die Gäste ein 2:0 vor: Erst spitzelte Peter Schmöller einen von Kerim Özdemir verlängerten Pass Sebastian Zielkes ins Tor (27.), dann traf Özdemir nach Vorarbeit von Schmöller mit einem Schrägschuss (32.). Als dann die KSC-Abwehr Stefan Liebler aus den Augen ließ, war Aiglsbach wieder dran (40.) und glich kurz nach der Pause aus. Denis Zabolotnyi ging im Zweikampf mit Manfred Gröber zu ungestüm hin und verursachte einen Foulelfmeter, den Liebler verwandelte (51.). Jetzt hatte die Heimelf das Momentum auf ihrer Seite, doch der KSC schlug zurück: Eine Traumflanke von Zielke fand den Kopf von Schmöller, und der schnürte mit dem 3:2 ebenfalls einen Doppelpack (56.). GUIDO VERSTEGEN

TV Aiglsbach – KSC 2:3 (1:2) Kirchheimer SC: Babic - Zielke (85. Younan), Zabolotnyi, Maiberger, Ecker - Pfeiffer, Baitz, Vollmann (78. Jacobi) - Özdemir (73. Wilms), Schmöller (86. Löns), Murga (14. Branco De Brito); Tore: 0:1 Schmöller (27.), 0:2 Özdemir (32.), 1:2 Liebler (40.), 2:2 Liebler (51., Foulelfmeter), 2:3 Schmöller (56.); Gelb-rote Karte: Pfeiffer (74.);Schiedsrichter: Wörz (Friesenried); Zuschauer: 331