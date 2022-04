Auf den SV Pullach wartet ein Geduldsspiel

Von: Umberto Savignano

Trainer Orhan Akkurt liegt mit dem SV Pullach wieder auf Kurs. © Robert Brouczek

Das verspricht Hochspannung: Zu einem Duell auf Augenhöhe an der Nahtstelle zwischen dem gesicherten Tabellenbereich und der Relegationszone treffen sich am Samstag (14 Uhr) der SV Pullach und der FC Gundelfingen.

Pullach – Jeweils 33 Punkte haben die Kontrahenten auf dem Konto, das Hinspiel im Allgäu endete 2:2. Doch es gibt noch weitere Indizien für eine enge Auseinandersetzung zwischen dem 14. und dem 13. der Fußball-Bayernliga. Denn auch der Saisonverlauf ähnelt sich bei beiden Teams, zumindest ab einem gewissen Punkt. Der Einstieg der Raben war mit 13 Zählern aus neun Partien Mittelmaß, Gundelfingen erwischte mit elf Punkten aus den ersten sechs Spielen einen richtig starken Start, zumal für einen Aufsteiger. Danach aber sind die Parallelen verblüffend: Vier Unentschieden und neun Niederlagen umfasste die folgende Negativserie des SVP, vier Remis und zehn Niederlagen jene der Gundelfinger. Und plötzlich, wie auf Knopfdruck, ging es bei beiden in die andere Richtung: Die Allgäuer starteten ihren Lauf schon mit zwei Siegen im Spätherbst, sie sind seitdem acht Partien lang ungeschlagen, bei 18 Zählern in diesem Zeitraum. Die Pullacher sind seit der Winterpause wie verwandelt: 16 Punkte aus sieben Spielen.

Duell zweier Teams der Stunde

Es begegnen sich also zwei Teams der Stunde. Und doch ist es Abstiegskampf. Die Gundelfinger können sich dabei auf ihre Defensive stützen, mit 37 Gegentreffern die bei weitem stärkste der Kellerkinder. „Sie wissen, wie man verteidigt. Das wird eine ganz harte Nuss. Da müssen wir erstmal unser Tor erzielen“, weiß SVP-Coach Orhan Akkurt. In der Winterpause haben die Allgäuer ihre Abwehr mit Innenverteidiger David Anzenhofer vom TSV Landsberg, der für Memmingen auch schon in der Regionalliga spielte, zusätzlich verstärkt. „Er ist sehr erfahren und über 1,90 Meter groß. Da müssen wir den Ball flach halten“, so Akkurt, der „ein Geduldsspiel“ erwartet.

Doch seine Mannschaft sei gewappnet, betont der 36-Jährige: „Wir sind gut drauf, der Kader ist gegenüber der Vorwoche unverändert.“ Der angeschlagene Stammtorwart Marijan Krasnic wird, wie zuletzt beim 1:0 gegen Türkspor Augsburg, erneut auf der Bank sitzen. „Marijan ist ein wichtiger Spieler, den ich dabei haben will, ob er fit ist oder nicht. Er könnte auch spielen, aber wir haben danach ein spielfreies Wochenende und er soll sich richtig auskurieren“, sagt Akkurt, dem diese Entscheidung durch die starken Auftritte von Krasnic-Vertreter Leon Veliu leicht gemacht wird: „Er hat uns gegen Augsburg in der ersten Halbzeit im Spiel gehalten, in der zweiten viel Sicherheit ausgestrahlt.“

Mit einem Sieg würde der SVP auch den möglicherweise in der Endabrechnung noch wichtigen direkten Vergleich mit Gundelfingen für sich entscheiden. „Das wäre ein schöner Nebeneffekt“, hat Akkurt das zwar im Hinterkopf, aber: „Ich schaue nicht speziell darauf, denn wir wollen ja sowieso die drei Punkte holen.“

SV Pullach: Veliu - Gracic, Amados, Beierkuhnlein, Burghard, Bauer, V. Traub, Amdouni, Zander, Czech, Yildiz