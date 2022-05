Auf der letzten Rille: FC Aschheim wird vom SC Baldham weggeputzt

Von: Guido Verstegen

Teilen

Thomas Seethaler (l.) kam mit dem FCA im letzten Heimspiel mit 0:4 unter die Räder. © Christian Riedel

Im letzten Heimspiel setzte es für den FC Aschheim nach einer enttäuschenden Saison nochmal eine Klatsche. Trainer Thomas Seethaler blickt bereits voraus.

Aschheim - Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim haben sich mit einer 0:4 (0:1)-Heimniederlage gegen den SC Baldham-Vaterstetten aus der Saison verabschiedet. „Ich kann nicht zufrieden sein, aber wir sind abermals auf der letzten Rille dahergekommen und waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft!“, sagte Aschheims Trainer Thomas Seethaler.

FC Aschheim: Thomas Seethaler bittet seine Spieler am 20. Juni zum Trainingsauftakt

Am 20. Juni beginne die Vorbereitung auf die neue Spielzeit – dann wolle man neu angreifen und deutlich besser abschneiden. Gegner Baldham verhinderte mit dem dritten Auswärtssieg dieser Spielzeit in letzter Minute den direkten Abstieg und greift in der Relegation zum rettenden Strohhalm.

Weil die Elf in der Sondertabelle mit den punktgleichen Konkurrenten SV Westerndorf und SV Reichertsheim (alle 29 Zähler) zwar hinter Westerndorf, aber vor Absteiger Reichertsheim steht. Die Gäste versetzten dem FCA mit den Toren unmittelbar vor der Pause und gleich nach Wiederbeginn zwei Wirkungstreffer. (guv)

FC Aschheim - SC Baldham-Vaterstetten 0:4 (0:1)

FC Aschheim: Jakob (86. Omosebi) - A. Contento (56. Grüner), Wellnhofer, Schubert, Riepen (76. Gnadl) - Finke, Elez, Petermeier, Si. Reitmayer (60. Merdzanic) - Olwa - Gremm (46. Hofberger).

Tore: 0:1 Benofghoul (45.+1), 0:2 Krumpholz (51.), 0:3 Stepanek (65.), 0:4 Sealy (90.+1).

Schiedsrichter: Maximilian Oligschläger (München).

Zuschauer: 150