Auf Frust folgt frischer Mut

Von: Umberto Savignano

Teilen

SV Pullach geht optimistisch ins Heimspiel gegen Eggenfelden

Pullach – Der ganz große Frust ist bei Fabian Lamotte verflogen: Der Trainer des SV Pullach will dem durch zwei Gegentreffer in der Nachspielzeit verschenkten Sieg bei der SpVgg Landshut nicht mehr nachtrauern, sondern aus dem 2:2 gegen den Tabellendritten lieber Mut für das anstehende Landesliga-Heimspiel gegen den SSV Eggenfelden schöpfen. „Wir sollten mitnehmen, dass wir über weite Strecken gut dagegengehalten haben“, sagt Lamotte vor der Partie, die auf Wunsch der Gäste erst am Sonntag (Anstoß 14 Uhr) stattfindet.

Auch gegen die zweite niederbayerische Mannschaft in der Landesliga Südost erwartet die Raben eine anspruchsvolle Aufgabe: Eggenfelden ist seit fünf Spielen ungeschlagen, steht auf Rang sechs und ist laut Lamotte „eine gut organisierte, robuste Mannschaft, von der Spielanlage ähnlich wie wir.“ Der 39-Jährige, der über den gleichen Kader wie in Landshut verfügen kann, glaubt an ein enges Duell, in dem letztlich die Tagesform seiner Elf den Ausschlag geben wird: „Wenn wir es von der Intensität her ähnlich gut machen wie gegen Landshut, können wir gewinnen. Wenn nicht, werden wir verlieren.“

Auch Theo Liedl sieht in der Vorstellung von Landshut einen Hoffnungsschimmer für seine auf Rang 15 liegende Truppe: „In erster Linie war die Leistung okay, gegen eine der besten Mannschaften, gegen die wir bisher gespielt haben. Es hätte ein positives Zeichen sein können, dass sie mithalten können, wenn sie machen, was der Trainer sagt und die Einstellung stimmt.“ Der unerfreuliche Schlussakt wirkt beim SVP-Manager allerdings noch nach, vor allem der unnötige Freistoß, der zum Anschlusstreffer führte: „Leider passieren immer wieder diese individuellen Geschichten, wenn man in der 91. Minute ins Dribbling geht, statt den Ball mal wegzuhauen, und dann ein Foul begehen muss.“ Mit Blick auf die Restsaison mahnt Liedl: „Wenn es nicht bald in die andere Richtung geht, dass jeder versteht, dass nicht er selbst, sondern die Mannschaft wichtig ist, dann wird es sehr schwer.“

Die Tatsache, dass das Eggenfelden-Spiel der Auftakt zu einer kleinen Serie mit drei Partien an der Gistlstraße ist (danach folgen die Partien gegen den TSV Wasserburg und den TSV Grünwald), löst im Pullacher Lager übrigens nicht zwingend Zuversicht aus. Die Raben sind auf eigenem Platz mit sechs Punkten aus sieben Spielen das schwächste Team. „Wenn man ehrlich ist: Unsere Heimbilanz ist sehr bescheiden“, weiß Lamotte, doch das müsse ja nicht so bleiben: „Wir haben jetzt drei Spiele Zeit, sie aufzubessern.“ um

SV Pullach: Krasnic - Allmang, Bacher, Ogorodnik, Horndasch, Böhm, Schmitt, Nguyen, Scurti, Marseiler, Stapf