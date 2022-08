Aufsteiger beim Absteiger zu Gast: FC Deisenhofen II vor harter Aufgabe

Von: Umberto Savignano

Teilen

Die vielleicht bislang schwerste Aufgabe in der Bezirksliga steht der U23 des FC Deisenhofen am Samstag bevor: Der Neuling gastiert beim Landesligaabsteiger 1. FC Garmisch-Partenkirchen.

Deisenhofen – Auch wenn die Werdenfelser einige Spieler verloren haben und mit vier Punkten einen Zähler weniger aufweisen als die bislang ungeschlagenen Blauhemden, zeigt FCD-Manager Thomas Werth viel Respekt:

„Das ist eine gestandene, körperlich robuste Mannschaft. Und dass Moritz Müller für einen Absteiger 18 Tore geschossen hat, sagt auch einiges.“ Der Garmischer Stürmer hat auch in den ersten drei Saisonpartien schon dreimal getroffen.

Die Deisenhofner Reserve plagen zunehmend Personalprobleme. „Die Kreuzbandrisse von Lukas Huber und Quirin Kolb tun uns sehr weh. Es wird jetzt ein bisschen dünn im Kader“, so Werth. Schon beim 2:2 gegen Hellas am Mittwoch saßen vier A-Jugendliche auf der FCD-Bank, dazu Florian Petereit aus der dritten Mannschaft. „So ähnlich wird es in Garmisch auch ausschauen, zumal die Erste gleichzeitig spielt“, sagt Werth. Vermutlich wird mit Constantin Dittrich nur ein Akteur aus der Bayernliga-Truppe die U23 verstärken. Stephan Kopp und Nikolaos Gkasimpagiazov, die am Mittwoch gegen Hellas noch dabei waren, sollen hingegen wieder in den Kader von Chefcoach Andreas Pummer aufrücken. Werth blickt der Partie aber gerade wegen der Außenseiterrolle gelassen entgegen: „Das ist ein Bonusspiel, wir können nichts verlieren. Wenn wir da einen Punkt mitnehmen, freuen wir uns.“ (um)

FC Deisenhofen II: Oswald - Baumann, Nibler, Dittrich, Hoch, Max. Mayer, Patent, Geigenberger, Ngeukeu, Aktas, Giesen