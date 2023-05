Aufsteiger Türk Garching muss sich neuen Coach suchen

Von: Patrik Stäbler

Meistermacher Gzim Shala verlässt Türk Garching am Ende der Saison. © Archiv

Der designierte Kreisliga-Aufsteiger FC Türk Sport Garching braucht einen neuen Coach. Wie der Verein nach dem 7:2-Sieg über den SV Nord Lerchenau verkündet hat, wird sich Meistertrainer Gzim Shala nach der Saison verabschieden. Der 58-Jährige suche eine neue Herausforderung, sagt Präsident Hasan Celik, und werde künftig den Kreisligisten FC Kosova München trainieren.

Garching – Shala, der zuvor unter anderem in Ebersberg, Ampfing und Baldham tätig gewesen war, hatte den FC Türk Sport 2021 übernommen. In seiner ersten Saison in der Kreisklasse 2 scheiterte sein Team in der Relegation und verpasste somit den anvisierten Aufstieg. In der Folge wurde der Kader noch mal verstärkt, und in dieser Spielzeit ließen die Garchinger nichts anbrennen: Dank 15 Siegen und drei Remis aus 20 Partien steht der Club bereits als Meister und Aufsteiger fest. Somit kehren die Garchinger nach zwölf Jahren in die Kreisliga zurück, wo man direkt oben mitspielen wolle, wie Hasan Celik mehrfach betont hat. Schließlich sei das mittelfristige Ziel die Bezirksliga.

Wer beim FC Türk Sport nächste Saison an der Seitenlinie stehen wird, ist aktuell noch offen. „Wir haben intensive Kontakte zu zwei, drei hochkarätigen Kandidaten“, versichert Celik. Derweil stehe bereits fest, dass der aktuelle Kader dem Verein geschlossen treu bleiben werde. „Dazu kommen dann noch vier, fünf punktuelle Verstärkungen, die alle schon höherklassig gespielt haben“, sagt Celik. Bereits fix ist der Wechsel von Nikola Sirovec. Der 28-jährige Mittelfeldspieler kommt im Sommer vom FC Phönix Schleißheim und hat früher beim TSV Neuried schon in der Landes- und Bezirksliga gekickt. (ps)