Simikic: „Wir müssen davn ausgehen, dass wir erst Pullach und dann Dachau besiegen müssen“

Von: Nico Bauer

FCU-Coach Zlatan Simikic rechnete mit einem defensiv eingestellten SV Pullach. © Christian Riedel

Am Mittwoch kämpft der FC Unterföhring zunächst gegen den SV Pullach um die Teilnahme an der kommenden Bayernliga-Saison. Trainer Simikic rechnet mit schweren Aufgaben.

Unterföhring – Erst Pullach, dann Dachau? Der Weg des Fußball-Landesligisten FC Unterföhring zum Aufstieg in die Bayernliga Süd beginnt gegen den SV Pullach, in der zweiten Runde der Relegation würde der Sieger der Partie 1. FC Sonthofen – TSV Dachau 65 warten.

Der FCU empfängt den Bayernligisten SV Pullach am Mittwoch (18.30 Uhr) im eigenen Stadion und tritt dann am Samstag (16 Uhr) im Münchner Süden an. Zivan Zivanovic, der sportliche Leiter des FCU, schien schon einmal die richtige Vorahnung zu haben: Er schaute sich am Samstag vor Ort das letzte Punktspiel der Pullacher an (2:2 gegen TSV Schwaben Augsburg), die nun mit vier sieglosen Spielen und als Tabellen-16. im Endklassement der Bayernliga in die Verlängerung gehen.

„Der Weg zum Sieg in unserer Relegationsgruppe ist definitiv ein sehr harter.“

Für FCU- Trainer Zlatan Simikic macht die Auslosung in puncto Schwierigkeit keinen großen Unterschied: „Bei allem Respekt vor dem anderen Landesliga-Zweiten Sonthofen müssen wir davon ausgehen, dass wir für den Aufstieg in die Bayernliga erst Pullach und dann Dachau besiegen müssen. Der Weg zum Sieg in unserer Relegationsgruppe ist definitiv ein sehr harter.“

Simikic macht aber auch deutlich, dass er seiner Mannschaft diesen Weg in den nächsten beiden Wochen zutraut. Er wird nun Lösungen suchen für den SV Pullach, „eine defensiv sehr gut organisierte Mannschaft“. Solche eher auf Konter lauernde Gegner liegen den auf volle Offensive ausgerichteten Unterföhringern nicht besonders. Dafür habe man aber den Vorteil von drei Tagen mehr Pause durch die Vorverlegung des letzten, bedeutungslosen letzten Punktspiels in der Liga. NICO BAUER