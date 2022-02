SpVgg Unterhaching: Auftakt mit der Notbesetzung

Von: Robert M. Frank

Felix Göttlicher hat seinen auslaufenden Vertrag bei der SpVgg Unterhaching nicht verlängert und soll für den Rest der Saison auf der Tribüne Platz nehmen. © imago

Die SpVgg Unterhaching tritt mit nur 13 Feldspielern bei der SpVgg Bayreuth an.

Unterhaching – Zum Jahresauftakt in der Regionalliga Bayern bekommt es die derzeit in einem Umbruch steckende SpVgg Unterhaching gleich mit einem dicken Brocken zu tun. Auf den Tabellenachten wartet in der Nachholpartie des 14. Spieltages an diesem Samstag (14 Uhr) die Auswärtspartie bei Spitzenreiter SpVgg Bayreuth. Der souveräne Tabellenführer dominiert aktuell das Geschehen in der Regionalliga Bayern. Von 23 Spielen haben die Oberfranken lediglich drei Partien verloren. Die letzte Liga-Niederlage des Teams von Bayreuths Trainer Timo Rost liegt bereits über vier Monate zurück (0:3 gegen Schweinfurt).

Das mit zahlreichen Ex-Profis des TSV 1860 München gespickte Team geht als klarer Favorit ins Spiel. Nicht nur die starke Form der Bayreuther verteilt die Rollen vor dem Spiel deutlich, sondern auch die derzeitige Situation bei der SpVgg lässt an diesem Vergleich keinen anderen Schluss zu. Die Hachinger haben sich in der Winterpause sowohl von dem einen oder anderen Spieler getrennt und haben ihren Kader verjüngt. Die einst vor der Saison ausgegebene Paroli des sofortigen Wiederaufstieges ist beim Drittliga-Absteiger schon längst wieder Geschichte. SpVgg-Präsident Manfred Schwabl hat als neues Ziel für eine Rückkehr in den Profifußball spätestens 2025 ausgegeben. Die SpVgg möchte bis dahin mit einem Team mit vorwiegend jungen Spielern einen Neuaufbau starten. Dazu gehört, dass die Regionalligamannschaft vereinsintern aktuell nicht mehr oberste Priorität besitzt. Vornehmlich die in den Junioren-Bundesligen spielenden Teams der U19 und U17 sollen im ersten Schritt in den höchsten Spielklassen gehalten werden, bevor der Fokus auf die erste Herren-Mannschaft gerichtet wird. Dies wird im Regionalliga-Team oft zu Engpässen führen, wie gleich das erste Spiel in Bayreuth offenbart. SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner wird wegen der zeitgleich am Samstag (13 Uhr) zuhause gegen Ulm spielenden U19 lediglich 13 Feldspieler und zwei Torhüter in Bayreuth aufbieten.

Wagner hat im Spiel gegen den Spitzenreiter auch allgemein damit zu kämpfen, dass einige Spieler nicht zur Verfügung stehen. Neben drei mit Corona infizierten Spielern werden die Langzeitverletzten Dominik Stahl, Niclas Anspach und Kapitän Josef Welzmüller sowie der gelbgesperrte Markus Schwabl fehlen.

Und im Falle von Felix Göttlicher hat das Hachinger Trainerteam die bittere Pille zu schlucken, dass der 19-jährige Innenverteidiger aus vereinspolitischen Gründen fortan nicht mehr eingesetzt werden soll. Der Abwehrspieler, der sich bereits in den vergangenen beiden Transferperioden im Sommer und Winter erfolglos nach einem neuen Verein umgesehen hatte, verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bei der SpVgg im Sommer 2022 nicht. Göttlicher soll nachrückenden Spielern den Platz im Regionalliga-Kader nicht wegnehmen. „Wir müssen die Situation einfach so annehmen“, sagte Wagner zu den derzeit schwierigen Umständen im Unterhachinger Sportpark.

In der Rolle des Außenseiters fühlt sich Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti jedenfalls für die Partie am Samstag in Bayreuth wohl. „Bayreuth hat den Druck und wir können befreit aufspielen“, sagte Kasparetti.