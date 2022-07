Auftaktsieg in Buchbach - Haching untermauert seine Ambitionen

Von: Robert M. Frank

Kann zufrieden sein: Sandro Wagner gelang mit der SpVgg Unterhaching ein Auftakt nach Maß. Foto: Robert Brouczek © Robert Brouczek

Anders als in der vergangenen Saison, als die SpVgg nicht über ein Unentschieden herauskam, feierten die Unterhachinger in Buchbach einen souveränen Sieg.

Unterhaching – Vor rund zwei Monaten noch hatte sich die SpVgg Unterhaching beim Auswärtsspiel in Buchbach sehr schwer getan. Damals hatten sich die Hachinger in der abgelaufenen Regionalliga-Saison von der Mannschaft aus dem Dorf im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn mit 1:1 getrennt.

Jetzt – beim Saisonstart am Donnerstag – hatten die Hachinger das Spiel über weite Phasen des Spiels voll im Griff. Die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner gewann nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung hoch verdient 3:1 (1:0) und untermauerte damit ihre Ambitionen in dieser Saison. Sowohl das Offensivspiel als auch das Spiel gegen den Ball erwies sich bei den Hachingern gegenüber der Vorsaison verbessert. Zum einen ließ die SpVgg mit ihrem Stammtorhüter-Neuzugang René Vollath zwischen den Pfosten den Buchbachern kaum Torchancen zu. Bei den wenigen Gelegenheiten der Gastgeber war entweder Vollath zur Stelle oder die Abwehr stand sattelfest.

Abgesehen vom Gegentor, dem ein kapitaler Fehler von Leonard Grob bei einem zu kurz geratenen Rückpass vorausgegangen war, gab es an der Abwehrleistung wenig zu bemängeln. In der Offensive spielte sich die SpVgg nicht nur viele Torchancen heraus, sondern konnte sich wieder einmal auf ihren Torjäger Patrick Hobsch verlassen. Der Liga-Top-Torjäger der Vorsaison (28 Tore) schlug in der neuen Saison gleich noch einmal zu und hätte sogar den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können. Neben dem altbewährten Angreifer zeigte sich auch ein Neuzugang torgefährlich. Wenige Minuten nach seiner Einwechslung traf Mathias Fetsch ins Buchbacher Tor zum vorentscheidenden 3:0. Während Buchbach mehr auf Absicherung bedacht zu sein schien, nahmen die Hachinger aktiv das Heft in die Hand.

Ihren Favoritenstatus im Kampf um die Meisterschaft haben die Hachinger damit untermauert.

Ganz zur Freude des Präsidenten Manfred Schwabl, der den Saisonauftakt und die damit verbundene Tabellenführung freudig zur Kenntnis nahm. „Ich denke, dass wir zum Favoritenkreis gehören. Da wird natürlich jedes Spiel zu hundert Prozent gegen uns geführt. Das hat man heute gesehen. Am Ende des Tages haben wir verdient gewonnen“, sagte Schwabl. (Robert M. Frank)