Aus 0:2-Halbzeitrückstand wird am Ende fast ein Sieg –SV Pullach mit starkem Endspurt

Von: Umberto Savignano

Hoch die Beine: Der Pullacher Maximilian Stapf (r.) versucht, Daniel Treimer vom SV Neufraunhofen zu stoppen. Die Landesligapartie endet mit einem 2:2-Remis. Foto: Robert Brouczek © Robert Brouczek

Der SV Pullach konnte zum Auftakt gerade noch einer Niederlage entfliehen. Dank Gilbert Diep und Facundo Scurti reichte es am Ende noch für ein Remis.

Pullach – Das ist gerade nochmal halbwegs gut gegangen: Nach 0:2-Pausenrückstand schaffte der SV Pullach im Landesligaheimspiel gegen den Neuling SV Neufraunhofen noch ein 2:2. Am Ende wäre sogar ein Sieg drin gewesen, und den hätte sich SVP-Coach Vinzenz Loistl zum Start eigentlich auch gewünscht: „Bei unserer Qualität musst du das Spiel gewinnen.“

Doch der Aufsteiger wehrte sich tapfer. „Für ihre Bedingungen haben sie es gut gemacht. Sie haben sich mit allem, was sie haben, hinten reingestellt, die Bälle vorgehauen und auf Konter gehofft“, zeigte Loistl durchaus Anerkennung für die zweckmäßige Herangehensweise der Gäste, die seiner Mannschaft nach Treffern von Stefan Haas (9.) und Stefan Brenninger (45.) ein 0:2 zur Pause bescherte. „Beim ersten Tor sind wir nach einer Flanke schlecht gestanden, das zweite war ein Konter“, so Loistl, der den Ballbesitz seines Teams auf „85 bis 90 Prozent“ schätzte. „Das war gar nicht mein Ziel“, sagte der 32-Jährige, der vor der Pause noch ein ausgeglichenes Verhältnis an Tormöglichkeiten registrierte: „Wir hatten drei, vier gute Chancen, der Gegner noch einen weiteren gefährlichen Konter.“

Im zweiten Durchgang schwanden bei den Gästen die Kräfte, Pullachs Druck nahm stetig zu und brachte schließlich den Ausgleich durch Gilbert Diep mit einem schönen Volleyschuss aus der Drehung nach Josef Burghards Flanke (78.) und Facundo Scurti nach einer Hereingabe von Nasrullah Mirza (81.).

Danach war der SVP drauf und dran, das Spiel komplett zu drehen, doch einmal hatte der Schiedsrichterassistent den Ball vor Kevin Nsimbas Treffer im Aus gesehen, dann wurde Diep wegen Abseits zurückgepfiffen. „Der Ball war nicht im Aus und es war niemals abseits. Das war komisch“, ärgerte sich Loistl, der aus der Partie die Lehre zog: „Man darf gegen so einen Gegner nicht in Rückstand geraten.“ Vorwürfe wollte er seinen Spielern aber nicht machen: „Der Einsatz war top und ich bin zufrieden, dass wir am Ende 2:2 gespielt haben. Mal wieder.“ Bereits im Endspurt der vergangenen Saison hatten die Raben ja oft in der Schlussphase noch einen Punkt gerettet. Doch Loistl wünscht sich endlich Dreier: „Irgendwann müssen wir anfangen zu gewinnen.“ (um)