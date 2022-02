Auszeichnung für Jugendarbeit des FC Deisenhofen

Von: Umberto Savignano

Sprung in den Profi-Bereich: Stürmer Florian Schmid wechselt vom FC Deisenhofen zur SpVgg Unterhaching. © SpVgg Unterhaching

Deisenhofen – Bayernligist FC Deisenhofen hat in Florian Schmid gerade seinen besten Torschützen (12 Treffer) an die SpVgg Unterhaching abgegeben (wir berichteten). Zudem ist der Sohn von FCD-Boss Martin Schmid trotz seiner erst 21 Jahre ein echtes Vereinsurgestein, das von klein auf bislang nur für die Blauhemden gespielt hat. Im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert Deisenhofens Sportlicher Leiter Franz Perneker, wie sehr er dem Stürmer nachtrauert, was er ihm in der Regionalliga zutraut und wie der sportliche Verlust aufgefangen werden soll.

Trauern Sie Florian Schmid stark hinterher oder sind Sie sogar eher stolz, dass ein FCD-Eigengewächs so eine Chance erhält?

Beides. Für Flo freut es jeden im Verein, das hat man bei seiner Verabschiedung gemerkt. Er hat sehr ordentliche Leistungen gebracht und sich dieses Probetraining bei der SpVgg erarbeitet. Er hat nie woanders als in Deisenhofen gespielt und, dass er diesen Schritt machen kann, bestätigt unsere Jugendarbeit. Natürlich ist es auch schade, den erfolgreichsten Torschützen zu verlieren. Wir sagen ja, im Gegensatz zu anderen Vereinen, unseren Spielern nicht, dass wir sie für den Profifußball ausbilden, sondern für den FC Deisenhofen. Aber wenn dann jemand diese Möglichkeit hat, ist es natürlich umso schöner. Und irgendwann kommt er bestimmt zurück. Wenn es gut läuft, in zehn, zwölf Jahren. Sonst früher.

Was trauen Sie ihm zu? Geht es für ihn vielleicht sogar noch höher hinaus?

Bei einem Offensivspieler kann das schnell gehen. Ich traue ihm zu, dass er den Sprung schafft und sich etabliert, auch weil er ein Spieler ist, der macht, was sonst wenige machen. Was ihn nämlich besonders auszeichnet, ist die Super-Physis, er hat einen unheimlichen Willen. Man sieht schon im Ansatz, dass er mit aller Gewalt ein Tor schießen will. Und das sind Eigenschaften, die ihn in der vierten und dritten Liga und vielleicht auch noch darüber weiterbringen können. Im Fußball brauchst du aber auch Glück, dass du mal reinkommst und vielleicht gleich ein Tor schießt oder eins auflegst.

Wo muss er noch am meisten lernen?

Das kann ich schlecht beurteilen. Oft tun sich Spieler aus unteren Klassen in höheren Ligen körperlich erst einmal schwer. Das ist bei ihm sicher nicht so. Er ist von der Anlage her ein schöner Kanten. Taktisch wird er sicher zulegen müssen, einfach, weil in der Regionalliga anders Fußball gespielt wird.

Wie kann ihn der FCD ersetzen?

Jetzt können wir sowieso nichts mehr tun, aber auch, wenn wir sechs Wochen früher Bescheid gewusst hätten, hätten wir keinen externen Spieler geholt. Mit Daniel Yordanov aus der A-Jugend haben wir schon einen Stürmer, der für die nächste Saison zugesagt hat und den wir jetzt öfter bei der Ersten in den Kader holen werden.

Hat Schmids Wechsel dem FCD eigentlich finanziell etwas gebracht?

Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit der SpVgg sind die Wechselmodalitäten festgelegt.

Falls er sich gut entwickelt und irgendwann in eine noch höhere Klasse wechselt: Darf sich der FC Deisenhofen dann auf einen richtigen Geldsegen freuen?

Das ist die Crux. Wir haben Flo zwölf Jahre lang ausgebildet. Wenn er nach eineinhalb Jahren vielleicht in die 2. Liga geht, bekommt der FC Deisenhofen nichts, weil er dann über 23 ist. Geld würden wir erst kriegen, wenn er einen hochdotierten Vertrag im Ausland unterschreibt. Da fragst du dich schon: Macht Ausbildung Sinn?

Inwiefern ist dieser Transfer Motivation für den eigenen Nachwuchs?

Die A-, B-, und C-Jugendlichen registrieren das schon, das ist ein Thema im Verein und natürlich ein Ansporn. Die Spieler sehen, dass man nicht unbedingt schon in der Jugend zu Sechzig, Bayern oder Unterhaching wechseln muss, sondern dass man auch bei einem, zwar sportlich ambitionierten, aber familiären Verein wie dem FC Deisenhofen seinen Weg machen kann. Es ist zwar auch klar: Wir werden nicht jedes Jahr einen Schmid Flo rausbringen. Sein Wechsel tut uns aber in der Innendarstellung sehr gut.

Fürs Bayernliga-Team bedeutet Schmids Abgang allerdings eine Schwächung. Der FCD liegt mit sieben Punkten Rückstand zu Platz zwei auf dem siebten Platz. Wie lautet Ihr Ziel für die Restsaison?

Zweiter werden. Wir wissen natürlich, dass Flos Tore fehlen. Aber jetzt spielt Michael Bachhuber wieder vorne drin, vielleicht trifft er ja dann wieder öfter als von der Außenposition, wo er immerhin auch neun Tore gemacht hat. Wir wollen jedenfalls alles versuchen, allein schon wegen Hannes (Trainer Sigurdsson verlässt den FCD am Saisonende; die Red.). Da lässt sich keiner hängen.

Das Gespräch führte Umberto Savignano.

Franz Perneker, Manager des FC Deisenhofen © FC Deisenhofen