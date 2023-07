Auszeichnung für den SV Straßlach

Von: Robert Gasser

Zwei für den Sport: (v.l.) Niko Stoßberger, Vorstand des SV Straßlach, und Florian Zweckinger, Bezirkssportrichter und Schiedsrichterobmann des SV Straßlach. © SVS

BFV ehrt Schiedsrichterobmann Florian Zweckinger:

Straßlach – Florian Zweckinger, Schiedsrichterobmann und Mitglied der Fußballabteilung des SV Straßlach, ist vom Bayerischen Fußballverband für seine langjährige Tätigkeit als aktiver Fußballschiedsrichter sowie als Sportrichter geehrt worden. Er wurde vom Bezirksschiedsrichterobmann Dr. Michel für seine 25-jährige Tätigkeit als aktiver Fußballschiedsrichter ausgezeichnet.

In der Laudatio wurden seine besonderen Einsätze als Assistent bei Freundschaftsspielen des FC Bayern München sowie als Schiedsrichter bei der SpVgg Unterhaching gewürdigt. Es wurde auch auf seinen Werdegang als ehemaliger Bayernförderkaderschiedsrichter und Leistungsklassenschiedsrichter eingegangen.

Zusätzlich wurde Zweckinger im Dezember vom Präsidenten des Bayerischen Fußballverbandes für sein 10-jährige Tätigkeit als Sportrichter ausgezeichnet. Hier wurde betont, dass Herr Zweckinger mittlerweile in der zweiten Instanz, dem Bezirkssportgericht, tätig ist. Florian Zweckinger: „Die Tätigkeit als Schiedsrichter ist mir sehr wichtig, es bereitet mir jede Saison aufs Neue Freude den Spielerinnen und Spielern einen geregelten Ablauf zu garantieren. Auch mein Engagement im Sportgericht ist eine Herzensangelegenheit, denn auch hier geht es darum, den Vereinen einen geregelten Spielablauf zu ermöglichen.“

Mit dieser Ehrung wurde das langjährige und engagierte Wirken von Florian Zweckinger im Bayerischen Fußballverband gewürdigt.

„Der SV Straßlach ist sehr stolz, dass wir mit Florian Zweckinger einen so engagierten Schiedsrichter und Sportrichter in unseren Reihen haben“, sagte der Vereinsvorsitzende Niko Stoßberger. Und weiter: „Man muss Florian Zweckinger für seinen unermüdlichen Einsatz für den Fußballsport dankbar sein – ohne ehrenamtlich tätige Menschen wie ihn gäbe es den Amateurfußball nicht in der für uns gewohnten Art.“ mm