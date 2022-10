Awata sieht Rot: In Unterzahl rackert sich SV Heimstetten vergeblich ab

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Die Rote Karte sieht der Heimstettner Mohamad Awata (Mitte), hier beim Freitags-Spiel gegen Würzburg, in der Feiertags-Partie bei der SpVgg Hankofen-Hailing. © Dieter Michalek

Eine frühe Rote Karte für Mohamad Awata hemmt den SV Heimstetten, der zudem zwei Corona-Ausfälle verkraften musste, im Regionalligaspiel bei Hankofen-Hailing.

Heimstetten – Es gibt zurzeit kaum undankbarere Aufgaben als ein Job in der Abwehr des SV Heimstetten. Nicht nur, dass die traditionell löchrige Defensive des Klubs auch in dieser Saison zu den schwächsten der gesamten Regionalliga zählt. Sondern obendrein kommt auch noch eine Art Fluch, die Verteidiger des SVH bevorzugt heimsucht. Und zwar erleben sie in trauriger Regelmäßigkeit den Schlusspfiff einer Partie nicht mehr mit, weil sie entweder wegen einer Blessur ausgewechselt oder vom Platz gestellt worden sind.

Womöglich wird Mohamad Awata daher Übles geschwant haben, als er im Duell bei der SpVgg Hankofen-Hailing aufgrund der prekären Personallage bei seinem Team in der Innenverteidigung aushelfen musste. Und tatsächlich erwischte es den 29-Jährigen bereits nach knapp einer halben Stunde. Denn da sah Awata die Rote Karte – zu einem Zeitpunkt, als sein SVH bereits mit 0:1 zurücklag. Seine Kollegen mühten sich fortan in Unterzahl redlich, aber vergeblich. Und so stand am Ende eine 0:1-Niederlage, durch die der SVH auf dem letzten Tabellenplatz verharrt.

Dabei hätten die Heimstettner eigentlich gar nicht erst nach Niederbayern fahren wollen, nachdem sich am Vorabend der Partie gleich zwei Spieler infolge von positiven Coronatests abgemeldet hatten. Doch der Gegner habe eine Spielverlegung abgelehnt, berichtet SVH-Trainer Christoph Schmitt. Und so musste er beim Aufsteiger aus Hankofen-Hailing mit einem Rumpfteam antreten: Auf der Bank saßen lediglich noch zwei angeschlagene Spieler sowie zwei U19-Kicker.

Dennoch begannen die Gäste schwungvoll und hatten durch Emre Tunc die erste Chance der Partie. Den ersten Treffer erzielten wenige Minuten später jedoch die Platzherren – und zwar durch Timo Sokol, der nach einem verlängerten Einwurf von der Strafraumgrenze aus abzog und traf (12.). In der 30. Minute verabschiedete sich dann Mohamad Awata auf unfreiwillige Art und Weise. „Das war sicher kein intelligent geführter Zweikampf von ihm“, kommentiert Christoph Schmitt den Platzverweis. „Aber in dieser Szene kann man auch Gelb geben.“

Trotz Unterzahl präsentierten sich die Heimstettner in der Folge durchaus ebenbürtig, obgleich die Platzherren im zweiten Durchgang mehr und bessere Chancen hatten. In einer Szene jedoch schrammte der SVH nur haarscharf am Ausgleich vorbei. Nach einem Dribbling von Meriton Vrenezi in der 71. Minute klärte ein Hankofener unfreiwillig in Richtung eigenes Tor – traf dabei jedoch bloß den Pfosten.

Und so konnten die Gastgeber ihren Vorsprung letztlich ins Ziel retten, während Heimstetten wieder mal mit leeren Händen dastand – wie zuvor schon in zehn von 14 Ligapartien. „Ich bin zufrieden, wie wir angesichts der Rahmenbedingungen aufgetreten sind“, betont Coach Schmitt. „Die Jungs haben sich gegen die Niederlage gestemmt und es ordentlich gemacht. Leider sind sie dafür nicht belohnt worden.“ (ps)

SpVgg Hankofen-Hailing – SV Heimstetten 1:0 (0:0)

SVH: Knauf, Maljojoki, Awata, Burke (46. Yildiz), Horataci, Sakhi Zada, Müller, Biton (82. Kovacevic), Vrenezi, Riglewski, Tunc.

Tor: 1:0 Sokol (12.).

Rot: Awata (30.; grobes Foul).

Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (SV Donaumünster-Erlingshofen).

Zuschauer: 910.

Spielverlegung abgelehnt