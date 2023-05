Bayerischer Fußball trauert um Merkur-CUP-Gründer Birkner: „Mehrere Generationen geprägt“

Heinz-Peter Birkner war über 20 Jahre als Verbands-Jugendleiter für den BFV im Einsatz. © Fabian Frühwirth/BFV

Heinz-Peter Birkner prägte den bayerischen Amateur-Fußball. Mit 83 ist das Ehrenmitglied des BFV und der Mitbegründer des Merkur Cup nun verstorben.

Der Bayerische Fußball trauert um Heinz-Peter Birkner. Das Ehrenmitglied im BFV und Mitbegründer des Merkur CUP ist im Alter von 83 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. „In Heinz-Peter verlieren wir eine herausragende Persönlichkeit, die den bayerischen Amateurfußball über fünf Jahrzehnte lang entscheidend fortentwickelt hat“, sagte BFV-Präsident Christoph Kern.

„Mit großem Sachverstand, unglaublicher Akribie, absoluter Verlässlichkeit und unbändiger Leidenschaft hat er sich vor allem für die bestmögliche Ausbildung des Nachwuchses stark gemacht und damit gleich mehrere Spielergenerationen mitgeprägt.“

Als Verbands-Jugendleiter verantwortete Birkner an entscheidender Stelle über 20 Jahre lang die Nachwuchsarbeit des Bayerischen Fußball-Verbandes. Den Grundstein für seine Funktionärslaufbahn hatte der Feldkirchner 1964 zunächst als Jugendgruppenspielleiter, später als Kreis-Jugendleiter im Kreis München (ab 1970) und Bezirks-Jugendleiter in Oberbayern (ab 1976) gelegt.

Nach drei Jahren als Beisitzer übernahm Birkner 1985 den Vorsitz des Verbands-Jugendausschusses. Ab 1989 saß er zudem in der Schulfußball-Kommission. 2006 ernannte der BFV den Geschäftsführer einer Druckerei zum Ehrenmitglied.

Für seine Verdienste um den Amateurfußball in Bayern hat Birkner zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Darunter das Bundesverdienstkreuz am Bande, die Verbands-Verdienstnadel in Gold, die DFB-Verdienstnadel sowie die Ehrengabe der Deutschen Sportjugend. Birkner ist auch Gründer des Merkur CUP, des wohl weltgrößten E-Junioren-Fußballturniers der Welt. (mm)