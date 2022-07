Bayernliga: Deisenhofens Weste bleibt weiß - Garching, VfB und Dachau kommen nicht in Tritt

Teilen

Alles unter Kontrolle: FCD-Coach Andreas Pummer. © brouczek

Zum Abschluss einer englischen Woche absolvierte die Bayernliga Süd am Wochenende bereits den dritten Spieltag.

München – Die ersten Tendenzen sind schon auszumachen. Beim VfB Hallbergmoos und beim TSV Dachau 1865 der Jubel ja groß, nachdem sich beide in der Vorsaison über die Relegation noch den Klassenerhalt gesichert hatten. Doch der Preis dafür war offensichtlich ziemlich hoch.

Durch die verlängerte Saison fiel die Zeit der Regeneration viel zu kurz aus. Diese bittere Erfahrung musste besonders Hallbergmoos machen. Spielertrainer Matthias Strohmaier hatte trotz einiger Verstärkungen vor einem schwierigen Start gewarnt – und sollte Recht behalten. So verlor Hallbergmoos nun schon zwei Partien durch Gegentreffer in der Schlussphase (1:2 in Landsberg und 1:3 gegen Schwaben Augsburg). Am Samstag gab es mit dem 1:2 in Nördlingen den nächsten Dämpfer.

Die Gastgeber lagen bereits nach einer halben Stunde mit 2:0 in Führung (5., 30.). Mit einigen Auswechslungen versuchte Strohmaier, dem Team neue Impulse zu geben. Es reichte aber nur noch zum Anschlusstreffer durch Fabian Czech (52.), zudem sah Andreas Kostorz in der hektischen Schlussphase noch die Ampelkarte (88.).

Auch nach drei Spielen ist Hallbergmoos damit weiter punktlos. 1865 Dachau hat zwar schon drei Zähler zu Buche stehen, am Samstag aber setzte es eine 2:4-Heimschlappe gegen den SV Kirchanschöring. Besonders in der Abwehr zeigt sich das Team des neuen Trainers Alexander Weiser sehr anfällig, zehn Gegentreffer in drei Spielen sind der schlechteste Wert ligaweit. Zwar schnürte Sebastiano Nappo bei den Gastgebern einen Doppelpack (29., 71.), die Gäste aus dem Landkreis Traunstein aber bestraften die Fehler der Dachauer mit den Toren von David Lobendank (45., 72.), Daniel Buxmann (45.) und Christoph Dinkelbach (55.). Den beiden Dachauer Heimpleiten steht immerhin der überraschende 3:2-Erfolg am letzten Mittwoch bei Ex-Regionalligist VfR Garching gegenüber.

Der VfR, der sich in der Vorsaison dank einer formidablen Rückrunde den direkten Klassenverbleib gesichert hatte, machte mit der 0:1-Niederlage am Samstag beim FC Deisenhofen den Fehlstart in die neue Spielzeit komplett. Auch nach drei Runden steht Nico Bastas Mannschaft ohne Punkte da. Deisenhofen dagegen grüßt von der Tabellenspitze. Arian Kurmehajs Treffer (69.) fixierte den dritten Sieg im dritten Spiel für Andreas Pummers Mannschaft, nachdem der FCD am Dienstag der Vorwoche Absteiger TSV 1860 Rosenheim mit 4:1 nach Hause geschickt hatte.

Nach drei Spielen noch ungeschlagen ist auch der TSV 1860 II. Nachdem Frank Schmöllers Junglöwen zuvor zweimal torlos die Punkte geteilt hatten, wurde am Samstag der FC Ismaning im Heimspiel in Gilching-Argelsried mit 2:1 bezwungen. Gegen Schmöllers Ex-Verein (von 2009 bis 2013 in Ismaning), trainiert von seinem ehemaligen Spieler Mijo Stijepic, geriet der 1860-Nachwuchs zunächst durch Daniel Gaedke schnell in Rückstand (2.). Den ersten Gegentreffer der Saison allerdings steckte die Schmöller-Elf kuzerhand weg, nur wenige Minuten später konnte Nachwuchshoffnung Lorenz Knöferl per Elfmeter egalisieren (8.). Diesem ersten Saisontor ließ Profi Kevin Goden in der Schlussphase noch den umjubelten Siegtreffer folgen (80.), in der Nachspielzeit handelte sich Ismanings Alexander Jobst zudem noch Gelb-Rot ein. Der FCI musste damit nach zuvor zwei Siegen die erste Niederlage hinnehmen. (kik/mh)