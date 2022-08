Bayernliga: Ismaning gibt Spitze wieder ab - Junglöwen weiter unbesiegt

Schmerzhaft gestoppt: Auch Michalek Nishikawa (weiß), konnte gegen Kirchanschöring nichts ausrichten. © Imago

Einen bitteren Rückschlag musste der FC Ismaning hinnehmen, der noch als Tabellenführer in den Spieltag gegangen war.

München – Am Samstag unterlag Mijo Stijepics Mannschaft dem SV Kirchanschöring auf eigenem Platz mit 1:3. Markus Mittermaier, der später beim Stand von 1:2 allerdings einen Strafstoß vergab (87.), konnte den drei Gegentoren (6., 45., 90.) nur den Elfmetertreffer zum zwischenzeitlichen 1:1 entgegensetzen (36.), zudem kassierte Dominik Hofmann kurz vor dem Halbzeitpfiff Gelb-Rot (45.+1).

Auch im achten Saisonspiel auf dem Platz unbesiegt blieb hingegen der TSV 1860 II. Am Samstag bezwangen Frank Schmöllers Junglöwen den TSV Kottern in dessen Stadion dank der Treffer von Marko Zivanovic (32.) und Noah Feil (41.) mit 2:0 und blieben damit zum vierten Mal in Folge ohne Gegentor. Eigentlich. Denn der in Unterzahl erkämpfte 1:0-Erfolg am sechsten Spieltag bei Regionalliga-Absteiger FC Memmingen wurde nachträglich in eine 0:2-Niederlage am grünen Tisch umgewandelt, da die Löwen dort mit Alexander Freitag, dem Stiefsohn von Cheftrainer Michael Köllner, jemanden eingesetzt hatten, der tags zuvor schon für die Profis auf dem Platz gestanden hatte. Beim 4:0-Heimsieg über Meppen war der 23-Jährige eingewechselt worden, anschließend wäre eine 48-stündige „Schutzfrist“ vorgeschrieben gewesen.

Auf dem direkten Weg in die Landesliga scheint derweil der VfR Garching zu sein. Die deutliche 0:4-Pleite am Samstag beim FC Ingolstadt II war bereits die siebte Niederlage im achten Spiel für Nico Bastas‘ Mannschaft.

Im Airport-Stadion zu Hallbergmoos war es bereits am Donnerstagabend zum Duell der Frustrierten gekommen. So hatte der VfB Hallbergmoos in sieben Spielen nur einen Sieg verzeichnet, der FC Deisenhofen indes verlor nach glänzendem Saisonstart zuletzt zwei Partien in Folge. Mit der 0:2-Heimpleite setzten die ersatzgeschwächten Gastgeber nicht nur die Talfahrt fort, sondern erlebten einen Abend voller Pleiten, Pech und Pannen. Früh unterlief VfB-Torhüter Martin Dinkel ein Fehler, für den sich Deisenhofen durch Michael Bachhuber mit dem 0:1 bedankte (4.). Davon erholte sich Hallbergmoos nur langsam und nach dem Seitenwechsel sorgte Ex-Löwe Nico Karger, der erneut glänzend Regie führte, mit dem 0:2 für die Entscheidung (50.). Zu allem Überfluss leistete sich VfB-Spielertrainer Matthias Strohmaier später noch ein Frustfoul an der Mittellinie und kassierte dafür die Rote Karte (71.). „Die Situation ist dramatisch“, räumte er anschließend angesichts der schon 20 Gegentreffer ein. Deisenhofen landete zwar einen Befreiungsschlag, Trainer Andreas Pummer aber konnte dennoch nicht ganz zufrieden sein, denn sein Team hätte aus der Überlegenheit mehr Kapital schlagen müssen.

Der TSV 1865 Dachau überraschte dagegen und gewann das Auswärtsspiel am Freitagabend bei Regionalliga-Absteiger FC Memmingen mit 3:2. Dabei zeigten die Gäste Moral und ließen sich auch durch einen 1:2-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Dachau hatte aber auch Glück, als der Ex-Hachinger Dominik Stroh-Engel einen Foulelfmeter für die Allgäuer vergab (42.). Die Treffer für das Team von Trainer Alexander Weiser, das die Abstiegsregion verließ, erzielten Mathias Leiber (26.), Oliver Wargalla (40.) und Marcel Kosuch (76.). (Klaus Kirschner/Matthias Horner)