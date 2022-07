Kargers Traumpremiere: Ex-Löwe schießt Deisenhofen an die Spitze

Unter Druck: Garching patzte gegen Schalding-Heining (grün-weiß). Foto: imago © imago

Bei fast tropischen Temperaturen meldete sich die Bayernliga Süd nach kurzer Sommerpause mit dem Saisonauftakt zurück.

München – Der TSV 1860 II kam im Heimspiel gegen den SV Kirchanschöring nicht über ein torloses Remis hinaus, Trainer Frank Schmöller konstatierte trocken, dass „wir mit dem Punkt leben müssen“. Seine neuformierten Junglöwen müssen ihre Heimspiele in dieser Saison auf der Anlage des TSV Gilching-Argelsried austragen, da der DFB für die beiden Junioren-Bundesligateams zwei verfügbare Plätze verlangt.

Damit ist die U21 zwar ein Leidtragender des Bundesliga-Aufstiegs der A-Junioren, auf der anderen Seite aber habe er „aus der U19 viele durch Jonas Schittenhelm gut ausgebildete Spieler dazubekommen“, wie Schmöller befand. Mit Kevin Goden, Maxim Gressler und Marco Mannhardt wurden drei Profis in die zweite Mannschaft abkommandiert, die laut Schmöller „die Situation gut angenommen haben“.

Einen perfekten Auftakt erwischte derweil der FC Ismaning mit dem 2:1-Erfolg bei Aufsteiger TSV Nördlingen. Der FCI, der die Vorsaison auf Platz sechs abschloss, baut auf ein eingespieltes Grundgerüst um Trainer Mijo Stijepic, das lediglich in der Breite ergänzt wurde. Im ersten Saisonspiel verwandelten Daniel Gaedke (66.), schon in der Vorsaison mit zwölf Treffern bester FCI-Torjäger, und der ehemalige Türkgücü-Kapitän Yasin Yilmaz (77.) einen Rückstand (33.) noch in einen Sieg.

Einen Fehlstart erlebte indes der VfR Garching. Allerdings hatte Nico Bastas Mannschaft mit dem Gastspiel bei Absteiger SV Schalding-Heining auch direkt einen dicken Brocken zu schlucken. Bei der 0:2-Niederlage fielen beide Treffer erst nach dem Wiederanpfiff (54., 85./FE). Bereits morgen Abend empfängt der VfR den TSV 1865 Dachau zum ersten Heimspiel der Saison.

Die Dachauer, die sich erst über zwei erfolgreiche Relegationsrunden den Ligaerhalt gesichert hatten, kommen dabei direkt als Tabellen-Schlusslicht nach Garching. Beim Duell zwischen den Dachauern und dem FC Deisenhofen standen zwei neue Trainer an der Seitenlinie. Bei den Gastgebern will Alexander Weiser für eine Saison ohne Abstiegsgefahr sorgen. Deisenhofen hat mit Andreas Pummer einen ehrgeizigen Übungsleiter verpflichtet. Dachau gelang ein Start nach Maß, als Marcel Kosuch schnell zum 1:0 traf (2.). Zu diesem Zeitpunkt deutete nichts darauf hin, dass Deisenhofen am Ende als verdienter 4:1-Sieger vom Platz gehen würde. Aber die Gäste hatten einen überragenden Neuzugang, der die Partie drehte. Ex-Löwe Nico Karger schnürte einen Doppelpack (32., 37.) und das gleiche Kunststück gelang auch Tobias Rembeck (75., 87.),

Bei der Partie TSV Landsberg gegen den VfB Hallbergmoos stand das Debüt von Ex-Löwe Sascha Mölders bei den Gastgebern im Mittelpunkt. Der ehemalige 1860-Kapitän blieb zwar torlos, freute sich aber über den 2:1-Heimsieg: „Hauptsache, wir haben gewonnen und sind erfolgreich gestartet“. Der Sieg hing jedoch am seidenen Faden, Hallbergmoos war über weite Strecken ein ebenbürtiger Kontrahent. Die 620 Zuschauer sahen ein dramatisches Spiel mit einem furiosen Finale. So ging der VfB zunächst durch Julian Kersting in Führung (53.), in der Schlussphase aber verwandelte Steffen Krautschneider einen Foulelfmeter zum Ausgleich (89.). Der eingewechselte Matej Rados ließ Landsberg in der Nachspielzeit mit dem 2:1 jubeln. (kik/mh)