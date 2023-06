Bayernliga-Saison startet mit Derby-Kracher

Von: Guido Verstegen

Ertugrul Nacar, Neuzugang des KSC © Kirchheimer SC

Am 22. Juli empfängt Regionalliga-Absteiger SV Heimstetten den Aufsteiger Kirchheimer SC

Kirchheim/Heimstetten – Bayernliga-Premiere im Ortsderby: Die Fußballer des Kirchheimer SC starten am 22. Juli mit dem Auswärtsspiel beim SV Heimstetten in die Saison. Vier Tage später wartet ein weiterer Regionalliga-Absteiger.

Sechs Jahre lang lief Steven Toy für den SV Heimstetten unter anderem in der Regionalliga auf, beim Kirchheimer SC geht er jetzt in seine achte Saison als Spielertrainer – und just an seinem 35. Geburtstag gastiert er mit dem Bayernliga-Neuling beim Regionalliga-Absteiger im Kirchheimer Ortsteil Heimstetten. Vier Tage später geht es daheim gegen den FC Pipinsried, der ebenfalls aus der Regionalliga runter musste, und am fünften Spieltag müssen die Kirchheimer beim TSV Landsberg ran, der zuletzt noch um den Aufstieg mitspielte. „Der Auftakt hat es auf jeden Fall in sich, aber das absolute Highlight ist natürlich der erste Spieltag“, sagt Toy, der am 22. Juni (Anstoß 16 Uhr) dann auch auf Jugendfreund Roman Langer trifft, mit dem er einst in der E-Jugend des SVH spielte und der ab der neuen Saison Chefcoach der Ersten Mannschaft ist. Während der Kern der Mannschaft (rund 20 Spieler) das verlängerte Wochenende für eine Abschlussfahrt und einen Mallorca-Trip nutzte, vermeldete Steven Toy mit Ertugrul Nacar einen weiteren Neuzugang. Der Mittelfeldspieler kommt vom Regionalligisten Türkgücü München, verbuchte dort aber beim 0:2 in Unterhaching nur einen Punktspiel-Kurzeinsatz. Der 23-Jährigen hat einen krassen Aufstieg hinter sich: Nach seiner Insolvenz war Ex-Drittligist Türkgücü München neu durchgestartet und hatte unter anderem Nacar vom A-Klasse-Team Türkgücü Erding in den Kader geholt: „30 Leute wurden zu einem Sichtungstag eingeladen, und die Verantwortlichen haben sich für mich entschieden.“Im Abschlusstraining vor dem Saisonauftakt verletzte sich Nacar und fiel monatelang mit Leistenproblemen aus: „Die waren so heftig, dass ich eine Zeitlang nicht gehen konnte – aber bis heute ist die Ursache nicht bekannt.“

Seit April ist er wieder fit, allerdings fehlt es ihm an der nötigen Spielpraxis. „Ich hatte viele Optionen, habe aber auf mein Bauchgefühl gehört. Steven hat sich sehr um mich bemüht, das hat mir gefallen“, sagt er über seinen Wechsel. „Und ich werde alles dafür tun, dass wir die Klasse halten.“ guv