Heimstetten gastiert beim Tabellenführer Erlbach: „Spiel kann in beide Richtungen gehen“

Von: Nico Bauer

Heimstettens Trainer Roman Langer freut sich auf das Spiel gegen den Tabellenführer. © Robert Brouczek

Zum 6. Spieltag reist der SV Heimstetten zum Tabellenführer nach Erlbach. SVH-Trainer Roman Langer erwartet ein offenes Duell der beiden Mannschaften.

Heimstetten – Mit dem Heimsieg gegen Rain ist der SV Heimstetten nun einigermaßen in die Spur gekommen und steht bei sieben Punkten nach vier Spielen. Vor allem aber macht der starke Auftritt am Dienstagabend Mut, wenn man am heutigen Freitag (19.30 Uhr) beim SV Erlbach antritt.

Fußballspielen in Erlbach ist ein Erlebnis – und es braucht hartgesottene Spieler, wenn man dort etwas erreichen möchte. Mehrere Hundert Zuschauer, Pyrotechnik am Sportheim und der bedrohlich dampfende Grill sorgen für das besondere Ambiente bei dem Kick im Waldstadion – und dazu kommen noch sportliche Herausforderungen.

„Wir freuen uns auf ein gutes Match gegen den Tabellenführer.“

Mit dem Heimstetten aus Buchbach-Gastspielen hinreichend bekannten Thomas Breu hat Erlbach einen Stürmer, den man nicht oft zum Schuss kommen lassen sollte. Hinten hat man in fünf Ligaspielen ein einziges Törchen kassiert und damit 13 von 15 möglichen Punkten geholt. „Wir freuen uns auf ein gutes Match gegen den Tabellenführer“, sagt der Heimstettner Trainer Roman Langer.

Nachdem sich die Nachbarvereine Garching (0:2) und Ismaning (0:1) zuletzt an Erlbach die Zähne ausgebissen haben, baut Langer auf die Offensivparty seiner Schützlinge, die gegen Rain dem Gast die Ohren klingeln ließ. Langer ist gespannt vor den konträren Philosophien von Heimstettener Spektakel gegen Erlbacher Defensiv-Stabilität: „Das Spiel kann sich wirklich in beide Richtungen entwickeln.“

Der Coach weiß aber auch, dass das zum offenen Schlagabtausch gezwungene Erlbach auch gefährlich werden können. Dazu kommt auch noch, dass der SVH vier Spiele in zehn Tagen hat „und bei uns kommen derzeit schon einige Spieler auf dem Zahnfleisch daher“.

Rosinas Zwei-Spiele-Sperre aufgehoben – wäre gegen Erlbach einsetzbar

Schließlich haben die Spieler wegen Verletzungen teilweise die Vorbereitung nicht ganz absolvieren können, was das Programm dieser Tage nicht leichter macht. Rein von der Leistung her müsste die Startelf gegen Rain wieder beginnen, aber kurzfristig könnte es eine Rotation wegen den nicht unendlichen Kräften geben.

Abwehrspieler Sebastian Rosina, dessen Rotsperre von zwei Spielen auf eine Partie reduziert wurde. Der SVH hatte Einspruch eingelegt und neben der Stellungnahme noch ein Video mitgeschickt. Das Mindestmaß mit einem Spiel Sperre hat nun den Charakter eines Freispruchs. Mit Blick auf die Challenge in Erlbach und dann schon am Dienstag im Pokal gegen den Regionalligisten Türkgücü ist diese zusätzliche Option viel wert. (Nico Bauer)

SV Heimstetten: Aufstellung: Riedmüller, Brogan, Gurschke, Hoppe, Kehl, Müller, Riglewski, Steimel, Vnuk, Celik, Heise