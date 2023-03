Bayernliga: Magerkost in Ismaning – 1860 II verschenkt Sieg – Mölders trifft weiter

Von: Robert M. Frank

Nullnummer – Ismaning gegen Dachau. © Krizanac

Der SV Schalding-Heining (1:0 beim FC Ingolstadt II) hat die souveräne Tabellenführung in der Bayernliga Süd ausgebaut.

München – Der Kampf um Rang zwei, verbunden mit der Teilnahme an der Regionalliga-Relegation bleibt aber spannend. Ein heißer Kandidat dafür ist der TSV Landsberg. Beim 4:1 gegen den Tabellenletzten TSV 1860 Rosenheim erzielte Ex-Löwe Sascha Mölders bereits seinen 20. Saisontreffer. Die Innstädter stehen auch mit dem neuen Trainer Robert Gierzinger vor dem direkten Fall von der Regionalliga in die Landesliga.

Der VfB Hallbergmoos versucht mit dem neuen Trainer Florian Brachtel (für Matthias Strohmaier) den drohenden Abstieg zu vermeiden. Gegen den TSV 1860 II gelang ein 2:2. Die Junglöwen mussten nach dem Abgang einiger Leistungsträger in der Winterpause mit neuer Formation antreten. Fast 650 Fans sahen im Airportstadion einen lange überlegenen TSV 1860, der dazu noch Pech mit Aluminiumtreffern hatte. Nach einer Stunde führten die Gäste durch die Treffer von Maxim Gresler (54.) und Fabian Rother (59.). Dann sollte sich für das Team von Trainer Frank Schmöller aber das Auslassen zahlreicher Möglichkeiten rächen. Simon Werner (79.) vollstreckte einen Konter. Der Jubel beim VfB-Anhang steigerte sich, denn der eingewechselte Tobias Krause (90.) erzielte den Ausgleich. „Meine Mannschaft hat tolle Moral gezeigt“, lobte Neutrainer Brachtel, der eben seiner Premiere auf ein jüngeres Personal vertraute und einige Routiniers auf die Ersatzbank setzte. 1860-Coach Schmöller ärgerte sich dagegen über die vielen ausgelassenen Torchancen und die „Geschenke“ für den Kontrahenten in der Schlussphase.

Beim Duell zwischen dem FC Ismaning und dem TSV Dachau 1865 stellte sich die Frage: wer verlässt den Tabellenkeller? Nach einer enttäuschenden Nullnummer bleiben beide Mannschaften in der gefährdeten Zone. Die besten Möglichkeiten hatten der Ismaninger Torjäger Daniel Gaedke (48.) und der Dachauer Orkun Tugbay (47.). Ansonsten herrschte viel Leerlauf und die Dachauer sind nach der Winterpause auf einem Abstiegs-Relegationsrang.

Eine bittere Niederlage kassierte der FC Deisenhofen mit dem 0:2 beim SV Erlbach. Zwar fehlte dem Team von Andreas Pummer die Durchschlagskraft in der Offensive, aber die Partie verlief bis auf die Schlussphase völlig ausgeglichen. In der 80. Minute brachte Sebastian Hager die Gastgeber in Führung. Dann sah der Deisenhofener Maxime Schneiker die gelb-rote Karte und mit einem Foulelfmeter sorgte Maximilian Sammereier (90.) endgültig für Frust beim FC Deisenhofen.

Die Partie zwischen dem SV Kirchanschöring und dem abstiegsgefährdeten VfR Garching musste wegen schlechter Bodenverhältnisse abgesagt werden. (rmf, kik)