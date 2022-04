Bayernliga: Rückrunden-Macht Garching - Yilmaz führt FCI zum Klassenerhalt

Yasin Yilmaz führte den FC Ismaning zum Sieg. © IMAGO/Mladen Lackovic

Volles Osterprogramm in der Bayernliga Süd: Bereits am Mittwoch eröffneten der TSV 1860 II und der SV Pullach den 33. Spieltag, 3:2 siegten Frank Schmöllers Junglöwen dabei gegen dessen Ex-Verein.

München – Benedikt Auburger (13.), Jeremie Zehetbauer (32.) und Leon Tutic (45., FE) trafen für den 1860-Nachwuchs, Max Zander (43.) und Elias Eck (86.) für Orhan Akkurts Pullacher.

Während sich die Löwen-Reserve mit dem achten Spiel in Folge, in dem sie nicht besiegt wurde, endgültig jeglicher Sorgen entledigte, muss Pullach nach zuletzt wieder zwei Niederlagen noch um den Klassenverbleib bangen.

Der VfB Hallbergmoos indes sammelte innerhalb von vier Tagen vier wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Der respektablen Nullnummer am Dienstag in Kirchanschöring folgte am Karsamstag der 2:1-Auswärtssieg bei Schwaben Augsburg. Dabei half dem Team von Trainer Matthias Strohmaier ein Blitzstart: Mit den beiden schnellen Treffern durch Fabian Diranko (8.) und Andreas Giglberger (13.) schockte der Liga-Neuling die Schwaben. Nach dem Augsburger Anschlusstreffer (27.) zeigte Hallbergmoos eine kämpferisch starke Leistung und brachte den Vorsprung über die Zeit.

Das 1:6 gegen Kirchanschöring war für den TSV 1865 Dachau wohl ein Warnschuss zur richtigen Zeit. Beim 1:0-Auswärtssieg am Samstag gegen Jahn Regensburg II zeigte die Mannschaft von Trainer Marcel Richter ein ganz anderes Gesicht. Beide Teams bewegten sich auf Augenhöhe, vergaben einige Tormöglichkeiten und es sah ganz nach einer Nullnummer aus. In der Schlussphase aber verwandelte Nickoy Ricter den Matchball (86.), die Dachauer Hoffnungen auf den Klassenerhalt erhielten dadurch neue Nahrung.

Beim FC Deisenhofen dagegen geht es nur noch um einen würdigen Abschluss der Saison. Dass die Mannschaft von Trainer Hannes Sigurdsson (der in der kommenden Saison zum Regionalligisten SV Wacker Burghausen wechselt) selbst damit ihre Schwierigkeiten hat, zeigte sich auch im Heimspiel am Samstag gegen den SV Donaustauf, das mit 1:3 verloren ging. Die Gäste, die sich noch Chancen auf den Aufstiegs-Relegationsplatz ausrechnen, wirkten wesentlich engagierter und hatten einen echten Goalgetter mitgebracht. So erzielte Cihangir Özlokman alle drei Treffer (3., 15., 55.). Bezeichnend für die Deisenhofener Harmlosigkeit in der Offensive: Der Ehrentreffer resultierte aus einem Foulelfmeter, den Michael Vodermeier verwandelte (50.). Von den neun Partien in diesem Jahr konnte der FCD nur eine gewinnen.

Einen gegensätzlichen Trend weist derweil der VfR Garching auf, der sich damit auf dem besten Weg in Richtung Klassenerhalt befindet. Selbst von der schweren Knieverletzung ihres Kapitäns Mike Niebauer, der für den Rest der Saison ausfällt, ließ sich Nico Bastas Mannschaft nicht aus dem Konzept bringen. Dank des 2:0-Heimerfolgs am Samstag über den TSV Kottern (Tore: Martin Schön, 53.; Jean Monty Mendama, 92.) belegt der miserabel in die Runde gestartete VfR in der Rückrundentabelle Platz zwei und kann damit fast schon sicher für eine weitere Saison in der Bayernliga planen.

Dies gilt auch für den von Mijo Stijepic trainierten FC Ismaning, der spätestens nach dem 3:1-Heimsieg am Samstag über den TSV Wasserburg sorgenfrei in die verbleibenden sechs Partien gehen kann. Yasin Yilmaz gelang dabei ein Doppelpack (9., 30.), den Anschlusstreffer der Gäste (45.) beantwortete Daniel Gaedke erst in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum Endstand (91.). (Klaus Kirschner/Matthias Horner)