Bayernliga: Spätes FCI-Tor für die Tabellenspitze - Kleine Löwen weiter ungeschlagen

Dem TSV 1865 Dachau gelingt ein Befreiungsschlag, der TSV 1860 II ist weiterhin unschlagbar und Ismaning klettert an die Spitze. Bayernliga kompakt.

München – Bereits am Freitagabend war es zum Duell der „Gestressten“ gekommen. Sowohl der TSV Dachau 1865 als auch der VfB Hallbergmoos konnten sich nur über die Relegation den Klassenerhalt sichern und klagten gemeinsam über die kurze Vorbereitungszeit. Jetzt konnten zumindest die Dachauer einen Befreiungsschlag landen und Hallbergmoos mit dem 3:0-Heimsieg noch tiefer in die Krise schicken.

Für die Tore der Gastgeber sorgten Martin Schön (29.), Oliver Wargalla (39.) und Marcel Kosuch (59.).

Hallbergmoos hatte sich zuletzt noch mit Stephan Thee (zuletzt Garching) verstärkt, der Ex-Profi konnte aber noch keine Impulse setzen. VfB-Spielertrainer Matthias Strohmaier klagte über den Ausfall von sechs Akteuren, aber 18 Gegentreffer machen Hallbergmoos‘ Problem deutlich. Während der VfB damit die dritte Niederlage in Serie hinnehmen musste, freute sich der neue Dachauer Coach Alexander Weiser über den zweiten Saisonsieg.

Der glänzend in die Saison gestartete FC Deisenhofen musste indes zuletzt innerhalb von fünf Tagen zwei bittere Niederlagen einstecken. Nachdem die Schützlinge von Trainer Andreas Pummer am Dienstag mit dem 1:5 beim FC Ismaning die erste Saisonniederlage kassiert hatten, folgte am Samstag ein 2:3 auf eigenem Platz gegen den FC Ingolstadt II. Die Reserve des Zweitliga-Absteigers lag nach 14 Minuten bereits mit 2:0 in Führung, Michael Bachhuber aber gelang noch vor dem Seitenwechsel der Anschlusstreffer (38.). Nachdem Ingolstadt per Elfmeter das 1:3 erzielt hatte (53.), brachten die Bemühungen des FCD nur noch den Treffer zum Endstand durch Valentin Köber (70.).

Während der Pummer-Elf damit nur der Frust über zwei Pleiten in der englischen Woche blieb, ist die Gefühlslage beim FC Ismaning komplett konträr. Nach zuletzt zehn Punkten aus vier Spielen thront Mijo Stijepics Mannschaft an der Tabellenspitze, am Freitagabend wurde das Lokalduell beim VfR Garching dank des späten Siegtreffers von Yasin Yilmaz (80.) mit 1:0 gewonnen. Der FCI, 2012/13 noch Gründungsmitglied der Regionalliga Bayern, scheint in seiner bereits sechsten Bayernliga-Saison in Folge erstmals ein ernsthafter Anwärter auf die Rückkehr in die Viertklassigkeit zu sein. Auf dem umgekehrten Weg befindet sich indes der VfR, der insgesamt fünf Spielzeiten in der Regionalliga aktiv war. Mittlerweile aber sind die Ambitionen nach unten geschraubt worden, die Heimpleite am Freitag war schon die sechste Niederlage im siebten Spiel für Nico Bastas Mannschaft.

Weiter auf der Erfolgswelle surft der TSV 1860 II. Am Samstag kamen Frank Schmöllers Junglöwen zwar im Heimspiel gegen den FC Gundelfingen nicht über ein torloses Remis hinaus, bleiben damit aber die einzige noch unbesiegte Mannschaft der Liga. Zufrieden war Schmöller dennoch keineswegs. Hatte seine Elf doch mehr als eine Halbzeit lang in Überzahl agiert (Rote Karte, 39.), nachdem zuvor schon Lorenz Knöferl den bereits zweiten Strafstoß in dieser Saison vergeben hatte (13.). „Die Rote Karte hat uns nicht gut getan“, haderte der 1860-Coach, „uns ist mit einem Mann mehr nichts eingefallen“. Aufheitern sollte den 55-Jährigen, dass der 1860-Nachwuchs zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor blieb und mit erst drei Gegentreffern die beste Defensive der Liga stellt. (mh/kik)