Bayernliga: Deisenhofen klopft wieder oben an - kleine Löwen bleiben ungeschlagen

Der FC Deisenhofen meldet sich zurück, der TSV 1860 II ist weiter unbesiegt und der VfB Hallbergmoos kassiert den 29. Gegentreffer. Bayernliga Süd kompakt.

München – Gleich bei mehreren oberbayerischen Bayernligisten geht das Abstiegsgespenst um. So verlor Ex-Regionalligist TSV 1860 Rosenheim mit dem neuen Trainer Klaus Seidel das Heimspiel gegen Türkspor Augsburg mit 0:3. Auch der VfB Hallbergmoos stürzte weiter ab und trägt nach der 1:4-Pleite am Freitagabend in Erlbach die rote Laterne. Die Mannschaft von Spielertrainer Matthias Strohmaier ist mit 29 Gegentreffern inzwischen die Schießbude der Liga.

Nach dem Klassenerhalt in einer Relegationsrunde hatten sich die Hallbergmooser zwar in der Breite verstärkt, aber nicht in der Spitze. Ein verhängnisvoller Fehler, denn nach neun Niederlagen in elf Partien steht ein heißer Herbst bevor. Bezeichnend: Der einzige Treffer der Gäste resultierte aus einem Eigentor der in allen Belangen überlegenen Erlbacher.

Dem TSV 1865 Dachau hingegen gelang es nicht, Tabellenführer TSV Landsberg zu stoppen. Die 2:4-Heimpleite aber hatte einen bitteren Beigeschmack. So hatten die Gastgeber durch Marcel Kosuchs Doppelpack (43., 56.) zwischenzeitlich sogar mit 2:1 geführt. Kurz nach dem Treffer zum 2:1 flog sogar noch der Landsberger Alexander Benede mit Gelb-Rot vom Platz (62.). Doch in personeller Unterzahl drehte der Spitzenreiter noch mal so richtig auf. Ex-Löwe Sascha Mölders besorgte den Ausgleich (85.), Timo Spannesberger (87./Elfmeter) und Nikola Negic (89.) machten den Auswärtssieg perfekt.

Der FC Deisenhofen ist indes eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurückgekehrt und mit dem 4:0-Heimsieg gegen den TSV Kottern weiter im engen Kontakt zur Spitzengruppe. Nach zuvor zwei Unentschieden lief am Samstag die Tormaschine wieder heiß. Zwei Doppelpacker machten den verdienten Heimerfolg perfekt, Michael Bachhuber (6., 29.) und Ex-Löwe Nico Karger (66., 71.) markierten die Treffer für die Mannschaft von Trainer Andreas Pummer, die damit zum vierten Mal in Serie ohne Gegentor blieb. Frank Schmöllers Junglöwen dagegen weigern sich weiter standhaft, als Verlierer vom Platz zu gehen.

Durch das 3:3 auf eigenem Platz gegen den TSV Nördlingen blieb der TSV 1860 II auch im elften Saisonspiel auf dem Platz unbesiegt, die einzige Saisonniederlage kam am grünen Tisch zustande. Dabei waren die so defensivstarken Junglöwen, die zuvor in zehn Spielen nur vier Gegentreffer hatten hinnehmen müssen (plus die zwei beim mit 0:2 gewerteten Spiel in Memmingen), am Samstag mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine gegangen (8., 41.). Fabian Rother (64.), der später noch mit Gelb-Rot vom Platz flog (92.), Kevin Goden (66.) und Marco Mannhardt per Elfmeter (78.) aber verwandelten diesen Halbzeitrückstand in eine 3:2-Führung, ehe die Gäste in der Schlussphase doch noch einen Punkt mitnahmen (84.).

Zumindest die vierte Niederlage in Folge konnte der FC Ismaning vermeiden. Das 1:1 zu Hause gegen den FC Ingolstadt II fühlte sich dennoch nicht nach einem Befreiungsschlag an, da die Gäste Markus Mittermaiers Führungstrreffer per Strafstoß (65.) nur wenig später egalisieren konnten (76.).

Einen zarten Aufwärtstrend verezichnet derweil der VfR Garching. Zwar blieb Nico Bastas Mannschaft durch das torlose Remis gestern auf eigenem Platz gegen den FC Gundelfingen zum siebten Mal in Serie ohne Sieg. Immerhin aber teilte der VfR damit zum dritten Mal in Folge die Punkte. Das grundsätzliche Problem des VfR jedoch bleibt ungelöst: Mit erst sieben Saisontoren stellen die Garchinger die bislang mit Abstand schwächste Offensive der Liga. (kik/mh)