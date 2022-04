Bayernliga: Pullach siegt nach Akkurt-Trennung - 1865 Dachau verschafft sich Luft

Teilen

Wichtiger Erfolg: Der SV Pullach gewann 3:0 gegen den TSV Landsberg. © Sven Leifer/Imago

Der SV Pullach trennte sich überraschend von Trainer Orhan Akurt. Unter Theo Liedl siegte das Team im wichtigen Spiel gegen Landsberg. Die Bayernliga kompakt.

München – Für einen Paukenschlag sorgte der SV Pullach vor dem wichtigen Heimspiel am Samstag gegen den TSV Landsberg: Trainer Orhan Akkurt, der die Mannschaft erst nach dem ersten Spieltag dieser Saison übernommen hatte, musste gehen. Bis zum Saisonende übernimmt der Sportliche Leiter Theo Liedl das Zepter, der auch für diese Entscheidung verantwortlich ist.

Dabei wird Liedl und Akkurt ein ausgesprochen enges Verhältnis nachgesagt. „Man kann sich vorstellen, wie mich das beschäftigt hat“, begründete dieser seine Überlegungen, „aber wir wollten einfach alles probieren“. Ausschlaggebend waren laut Liedl die beiden jüngsten Niederlagen, nach denen er „nochmal einen neuen Impuls setzen“ wollte.

Dies zumindest ging schon mal voll auf: Nach dem souveränen 3:0-Heimerfolg über Landsberg rangiert der SVP unter Liedls Regie zwar weiter auf einem Relegationsplatz, allerdings ist das rettende Ufer nur noch zwei Zähler entfernt. Die Tore erzielten Martin Bauer (11.), Gilbert Diep (50.) und Vincent Traub (91.).

Der VfB Hallbergmoos hingegen hatte am Freitagabend einen klaren Plan: Der Bayernliga-Neuling wollte den zweiten Sieg in Serie landen und anschließend beim benachbarten Volksfest mit den Fans feiern. Doch gegen den FC Ismaning reichte es nur zu einer Nullnummer. Beide Teams zeigten eine starke Defensivleistung, aber es haperte an der letzten Konzentration vor dem gegnerischen Tor. So herrschte am Ende Frust im Airport-Stadion, denn gleichzeitig gewann Wasserburg mit 1:0 gegen Ingolstadt II und die Hallbergmooser landeten erneut auf einem direkten Abstiegsplatz.

Aufatmen dagegen beim TSV 1865 Dachau. Das Team von Interimstrainer Marcel Richter verschaffte sich mit dem 2:1-Heimsieg gegen den TSV Schwaben Augsburg etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt. Für das 1:0 sorgte Nickoy Richter (68. FE), der zur kommenden Saison zu Regionalligist FC Pipinsried wechselt. Nur fünf Minuten später erzielte Daniel Leugner den zweiten Dachauer Treffer. Obwohl am Ende noch einmal Zittern angesagt war, nachdem die Schwaben durch Simon Gail verkürzt hatten (75.), brachten die Dachauer den wichtigen Heimsieg über die Zeit.

Der FC Deisenhofen indes rangiert im Tabellen-Mittelfeld und die Planungen mit dem neuen Trainer Andreas Pummer richten sich schon auf die nächste Saison. So gesehen entsprach das 1:1 bei Türkspor Augsburg dem derzeitigen Formspiegel und das Ziel ist nunmehr ein einstelliger Rang in der Endabrechung. Trotzdem kam in der Partie viel Hektik auf: So gingen die Augsburger zunächst durch den Treffer von Mayanda Sall in Führung (71.), der in der letzten Spielminute noch die Ampelkarte kassierte. In der langen Nachspielzeit aber sorgte Valentin Körber mit seinem ersten Saisontreffer doch noch für den Ausgleich des FC Deisenhofen.

Der TSV 1860 II dagegen konnte sein spielfreies Wochenende in vollen Zügen genießen, nachdem sich Frank Schmöllers Junglöwen mit dem 2:1-Erfolg am Mittwoch im Nachholspiel beim TSV Schwabmünchen (Tore: Jeremie Zehetbauer und Colin Beutel mit seinem ersten Saisontreffer in der 93. Minute) endgültig jeglicher Sorgen entledigt hatten.

Davon kann beim VfR Garching nach der 0:4-Pleite am Samstag beim FC Gundelfingen nicht die Rede sein. Nur drei Punkte liegt Nico Bastas Mannschaft vor den Relegationsplätzen. Seit der Winterpause präsentiert sich der Absteiger zwar stark verbssert, an Konstanz aber mangelt es weiterhin. (kik/mh)