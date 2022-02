Akkurt nimmt Druck vor Pullachs Abstiegsgipfel: „Auch hier gibt es nur drei Punkte“

Von: Umberto Savignano

Pullachs Trainer Orhan Akkurt sieht einige positive Anzeichen in seiner Mannschaft. © Robert Brouczek

Den ersten Schritt raus aus dem tiefsten Tabellenkeller der Fußball-Bayernliga hat der SV Pullach mit dem Sieg beim SV Donaustauf in beeindruckender Manier zurückgelegt.

Pullach – Nun könnten ganz schnell die nächsten folgen. Im heutigen Gastspiel (19.30 Uhr) beim TSV Wasserburg und nächste Woche zuhause gegen den VfB Hallbergmoos treffen die Raben auf direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Und für diese Duelle haben sie beim Aufstiegskandidaten Donaustauf mächtig Selbstvertrauen getankt. Mit dem 3:2 nach 0:2-Pausenrückstand überraschten sie sogar ihren Trainer. „Ich hatte, im Vergleich zur Hinrunde, schon das Gefühl: Wenn wir ein positives Erlebnis haben, kriegen wir das hin. Aber natürlich muss man die Kirche im Dorf lassen: Dass wir dann gleich noch 3:2 gewinnen, habe ich nicht einkalkuliert“, so Orhan Akkurt über seine Erwartungen in der Pause einer Partie, deren Wendung ihm einen kräftigen Stimmungsaufschwung bescherte: „Ich war relativ enttäuscht von der ersten Halbzeit, aber extrem stolz auf die zweite.“

Akkurt benannte klar, was ihn an den ersten 45 Minuten störte: „Wir haben nicht gespielt, wie wir es trainiert und besproch en hatten. Das habe ich in der Kabine auch sehr deutlich angesprochen. Elf Spieler müssen das System spielen, so wie ich es vorgebe. Es ist zwar eine blöde Floskel, aber alle müssen an einem Strang ziehen.“

TSV Wasserburg: Vom Aufstiegs- zum Abstiegskandidaten

Auch wenn der SVP die Partie nach drei Wechseln zur Pause drehte, wollte der Coach nicht das herausgenommene Trio (Steinacher, Sütlü, Yildiz) für den verkorksten ersten Durchgang verantwortlich machen: „Sie sind nicht angezählt. Aber ich habe dann eben umgestellt, wie ich dachte, dass es der Mannschaft gut tut.“

Und dass er diese Möglichkeit hat, sieht Akkurt als Riesenplus gegenüber der bisherigen Saison: „Man merkt, dass wir personell jetzt breiter aufgestellt sind. Die Leute, die reinkommen, sind genauso gut und alle sehr fit und so kannst du durchgehend Vollgas spielen. Für den Trainer ist das natürlich super.“

Als nächstes sollen die ursprünglich hoch gehandelten Wasserburger die neue Pullacher Qualität zu spüren bekommen. Auch Akkurt rätselt, warum das Team vom Inn punktgleich mit seinem nur einen Platz voraus liegt. „Wasserburg war einer meiner Aufstiegsmitfavoriten. Aber sie sind nicht in den Flow gekommen, hatten personelle Probleme. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“

SV Pullach: Wichtige Wochen zum Jahresauftakt

Nachdem der SVP die Rote Laterne am vergangenen Wochenende an den TSV Schwabmünchen abgegeben hat, könnte nun der Sprung vom direkten Abstiegsplatz in die Relegationszone erfolgen. Und nächste Woche wartet mit Hallbergmoos der nächste direkte Konkurrent.

Von Endspielen will Akkurt aber nichts wissen: „Jetzt kommen definitiv zwei sehr wichtige Spiele. Aber ich habe den Jungs gesagt: Auch hier gibt es nur drei Punkte. Und wenn wir mal eines vergeigen, ist noch nichts verloren. Es bringt nichts, da zusätzlich von Trainerseite Druck aufzubauen.“

Der Trainer stellt lieber den positiven Anreiz des aktuellen Programms heraus: „Wir haben einen Platz gut gemacht, können uns jetzt wieder einen Platz ergattern und nächste Woche nochmal. Perspektivisch sind das sehr motivierende Spiele.“ (Umberto Savignano)

SV Pullach: Krasnic - Gracic, Amados, Beierkuhnlein, Horndasch, Madouni, Burghard, Buyar, Zander, Knecht, Diep