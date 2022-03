Bayernliga: Pullacher Aufholjagd geht weiter - Ismaning zeigt mehr Willen - Hallbergmoos verliert

Orhan Akkurt gelang der Überraschungserfolg gegen den Spitzenreiter. © IMAGO/Sven Leifer

Mit dem neuen Trainer Matthias Strohmeier konnte sich der VfB Hallbergmoos zuletzt in der Abstiegszone etwas Luft verschafften.

München – Am Samstag aber gab es nun die erste Niederlage nach der Winterpause mit dem 1:2 beim TSV Landsberg. „Wir wurden leider für unsere gute Leistung nicht belohnt, besonders in der zweiten Halbzeit fehlte uns das nötige Glück vor dem gegnerische Tor“, haderte Spielertrainer Strohmeier, der wegen einer Leistenzerrung bereits nach acht Minuten das Feld verlassen musste.

Die Gastgeber gingen durch Kevin Gutia in Führung (17.), für den Ausgleich des VfB sorgte Andreas Kostorz (33.). Doch noch vor der Pause brachte Steffen Krautschneider die Gastgeber wieder in Front (38.). Im zweiten Abschnitt versuchten die Hallbergmooser vergeblich, wenigstens einen Punkt mitzunehmen, so steckt der Neuling weiter im Kampf um den Ligaerhalt.

Der FC Ismaning und der FC Deisenhofen indes befinden sich im Mittelfeld der Tabelle. Die Ambitionen, noch einmal oben mitmischen zu können, sind gering, auch der Abstiegskampf dürfte beiderseits kein Thema sein. Im direkten Duell zeigten aber die Gastgeber mehr Siegeswille und gewannen verdient mit 2:0. Beim FC Deisenhofen ist irgendwie die Luft raus, nachdem Trainer Hannes Sigurdsson und Manager Franz Pernecker ihren Abschied zum Saisonende verkündet hatten: Auch im fünften Spiel 2022 blieb der FCD ohne Sieg. Die frühen Tore für den Ex-Regionalligisten erzielten Valentin Breitschaft (11.) und Maurice David (13.). Sehr zur Freude von FCI-Trainer Mijo Stijepic, der seiner Mannschaft nach dem ersten Sieg in diesem Jahr „ein gutes Spiel“ attestierte.

Der SV Pullach dagegen setzte seine imposante Aufholjagd auch am Samstag fort. Mit dem völlig überraschenden 3:1-Heimerfolg über den souveränen niederbayerischen Tabellenführer SpVgg Hankofen-Hailing feierte Orhan Akkurts im fünften Spiel des Jahres bereits den dritten Sieg. Zwar rangieren die „Raben“ weiter auf einem Relegationsplatz, doch selbst der direkte Klassenerhalt scheint nach miserabler Hinrunde mittlerweile wieder möglich. Dabei war die Akkurt-Elf gegen den Spitzenreiter, der erst zum vierten Mal in dieser Spielzeit verlor, zunächst sogar in Rückstand geraten (30.). In der Schlussphase aber drehte insbesondere Max Zander auf, der die Partie mit einem Doppelschlag drehte (74., 75.). Für den Endstand schließlich sorgte Malek Amdouni (88.), erstmals seit Ende August (!) konnte der SVP damit einen Heimsieg bejubeln.

Ebenfalls einen Heimsieg verbuchte am Sonntag der TSV 1860 II mit dem 5:1-Erfolg über den TSV 1865 Dachau. Timo Spennesberger schnürte dabei einen Dreierpack (10., 53., 85.), die weiteren Treffer für Frank Schmöllers Junglöwen erzielten Mason Judge (40.) und Mussa Fofanah (69.), Jeremie Zehetbauer sah zudem noch Gelb-Rot (81.). Daniel Leugner hatte für die Dachauer das zwischenzeitliche 1:1 markiert (29.), dennoch blieb die Mannschaft von Spielertrainer Fabian Lamotte zum 15. Mal in Folge sieglos und verlor auch das vierte Spiel in diesem Jahr.

Deutlich besser lief es zuletzt für den VfR Garching. Das 2:2 am Sonntag auf eigenem Platz gegen den TSV Wasserburg jedoch war ein Dämpfer für Nico Bastas Mannschaft. Durch einen Doppelschlag Martin Schöns (57., 62.) war der VfR bereits mit 2:0 in Führung gelegen, ehe sich die Gäste, die zu allem Überfuss die Partie nach dem Platzverweis für Jean-Philippe Stephan (85.) auch noch zu zehnt beenden mussten, durch die Treffer von Michael Neumeier (64.) und Mathias Heiß (74.) noch einen wervollen Punkt im Kampf um den Ligaerhalt erkämpften. (kik/mh)