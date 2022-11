Goden schießt Junglöwen ins Mittelfeld - 1865 gegen Garching „einen Tick cleverer“

Von: Robert M. Frank

Zwei Tore für 1860 II gegen Erlbach: Kevin Goden. © Imago Images / Wagner

Der TSV 1860 II hat jetzt acht Zähler Vorsprung nach unten. Hallbergmoos-Coach Strohmaier sieht eine Steigerung. Ismaning baut die Serie aus und Dachau hält Garching auf Distanz.

München – In der Bayernliga bestätigte sich die Formel: Nur wenn Sascha Mölders trifft, kann der TSV Landsberg gewinnen. Der Ex-Löwe blieb beim 1:1 im Topspiel gegen den Regionalliga-Absteiger FC Memmingen torlos. Trotzdem befinden sich die Lechstädter weiter im Titelrennen. Auch Nico Karger, zuletzt fünffacher Torschützen gegen Dachau, konnte sich diesmal nicht in die Schützenliste eintragen.

Seine Mannschaft vom FC Deisenhofen musste sich beim Tabellenletzten TSV 1860 Rosenheim mit einer Nullnummer begnügen. Sehr zum Leidwesen von Trainer Andy Pummer: „Auf tiefen Boden gegen einen tiefstehenden Gegner haben wir uns schwergetan. Wir haben es spielerisch nicht geschafft den Gegner zu Fehlern zu zwingen“. Die Rosenheimer tragen aber trotz des Punktgewinnes weiter die „Rote Laterne“. Denn der Vorletzte konnte überraschend auch punkten.

VfB Hallbergmoos mit Aufwärtstrend - Kevin Goden führt TSV 1860 München II zum Sieg

Während der Woche hatte der VfB Hallbergmoos seinen Kader verkleinert, und vier Akteure in die zweite Mannschaft versetzt. Beim 1:1 gegen Schwaben Augsburg kehrte auch Spielertrainer Matthias Strohmaier auf das Feld zurück. Die stark verbesserten Hallbergmooser gingen sogar durch David Küttner in Führung (44.). Aber es reichte nicht ganz zum erhofften Dreier, denn die Schwaben konnten kurz vor Schluss noch den Ausgleich durch Marco Zupur erzielen (84.). „Es war aber seit langer Zeit unser bestes Spiel“, freute sich Strohmaier.

Mannschaften aus Südostoberbayern scheinen dem TSV 1860 II besonders gut zu liegen. Nach dem Erfolg in der Vorwoche in Kirchanschöring legten die Löwen erneut ein 3:2 hin, diesmal gegen den SV Erlbach. Bei der in Gilching ausgetragenen Partie brachte Kevin Goden seine Mannschaft per Doppelpack in Führung (6., 20.). Nachdem die Gäste über ihren Zweifach-Torschützen Thomas Breu ausgeglichen hatten (23., 34.), legte die Mannschaft von TSV-Trainer Frank Schmöller in der zweiten Hälfte durch Julian Bell das 3:2 nach (68.). Mit dem zweiten Sieg in Serie haben sich die Münchner erst einmal etwas Luft im Abstiegskampf verschafft und sich im Tabellen-Mittelfeld etabliert.

TSV 1865 Dachau hält VfR Garching auf Distanz - FC Ismaning baut Serie aus

Am 19. Spieltag kam es auch zu einem richtungsweisenden Kellerduell von zwei Teams aus dem Münchner Umland. So hatte der Dachauer Fußballchef Marcel Richter vor der Partie gegen den VfR Garching gefordert: „Dieses Spiel müssen wir unbedingt gewinnen, um da unten rauszukommen“. Der TSV Dachau 1865 gewann mit 2:1 und distanzierte den Kontrahenten, der sich weiter in akuter Abstiegsgefahr befindet. Dabei gingen die Garchinger sogar durch Yazid Tamboure in Führung (37.). Doch die Dachauer zeigten Moral, drehten nach der Pause die Partie: Marcel Kosuch (62.) und Orkun Tugbay (75./Elfmeter) machten den Heimsieg perfekt. VfR-Trainer Nico Basta zeigte sich enttäuscht: „Am Ende hat das Team gewonnen, das einfach einen Tick cleverer war. Wir hätte nach dem 1:0 den Sack zumachen müssen, kassieren dann aber einen Konter und einen Elfmeter, diese Niederlage war definitiv unnötig“.

Der formstarke FC Ismaning verschafft sich zu den Relegationsplätzen immer mehr Luft. Beim abstiegsbedrohten Türkspor Augsburg gewann die Mannschaft von Mijo Stijepic mit 2:0. Clemens Kubina erzielte beim Auswärtsspiel in Schwaben per Foulelfmeter die frühe Führung für die Gäste (4.). Im Anschluss mussten die Ismaninger lange um den Auswärtssieg zittern, erst Daniel Gaedke erlöste seine Mannschaft spät mit dem 2:0 (86.). Der einstige Regionalligist präsentiert sich derzeit in guter Form und ist nunmehr seit vier Spieltagen ungeschlagen. (ROBERT M FRANK UND KLAUS KIRSCHNER)