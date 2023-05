Bayernliga: Garching geht unter - Schmöller vermisst „Killer“ bei 1860 II - Pummer erleichtert

Von: Robert M. Frank

Frank Schmöller wünscht sich einen Junglöwen, „der den Ball einfach in die Maschen zimmert“. © IMAGO/Ulrich Wagner

Die Meisterschaft in der Bayernliga ist entschieden. Aber im Tabellenkeller herrscht Hochspannung. Die Zusammenfassung des 32. Spieltags.

München – Regionalliga-Absteiger SV Schalding-Heining befindet sich auf dem sofortigen Rückweg in die höchste bayerische Amateurliga. Mit dem 4:1 gegen den TSV 1860 Rosenheim sicherte sich das Team aus der Region Passau vorzeitig die Meisterschaft in der Bayernliga und den Aufstieg in die vierte Liga.

Weiter Spannung verspricht der Kampf um Rang zwei, verbunden mit der Teilnahme an der Regionalliga-Relegation. Da besitzt der FC Memmingen nach dem 1:0-Heimsieg gegen den VfB Hallbergmoos die besten Karten. Gegen die Allgäuer wehrte sich der Tabellenletzte nach Leibeskräften. Hallbergmoos zeigte eine kämpferisch starke Leistung, kassierte aber den „Knockout“ durch Micha Bareis (74.). Nach 19 sieglosen Partien trägt der VfB weiter die „rote Laterne“, aber Hallbergmoos hat noch alle Chancen sich über die Abstiegsrunde doch noch den Klassenerhalt zu sichern.

TSV Landsberg: Sascha Mölders hat kaum noch Chancen auf die Relegation zur Regionalliga Bayern

Der FC Ismaning entwickelt sich immer mehr zum „Allgäu-Schreck“. Nach dem überraschenden 1:0 in Memmingen voriges Wochenende gewann der ehemalige Regionalligist jetzt mit 3:2 beim ambitionierten TSV Kottern. Wobei das Team von Trainer Mijo Stijepic den Matchball in der 90. Minute durch Ryohei Nishikawa verwandelte. Zuvor hatten für den FC Daniel Gaedke (54.) und Yasin Yilmaz (57.) getroffen.

Nur noch einen Hauch von Aufstiegschancen besitzt der TSV Landsberg. Das Team von Ex-Löwe Sascha Mölders gewann dank eines Dreierpacks von Steffen Krautschneider mit 3:0 gegen den SV Erlbach. Dazu hält sich das Gerücht, dass Ex-1860-Mitspieler Nico Karger (Deisenhofen) nächste Saison an der Seite von Mölders für Landsberg stürmt.

„Was uns fehlt, ist vorne ein richtiger Killer.“

Es gibt in Oberbayern Sorgenkinder, die verzweifelt gegen den Sturz in die Landesliga kämpfen. Dazu gehört der TSV Dachau 1865. Das 1:1 gegen den TSV 1860 II auf dem Sportgelände in Gilching ist ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Mannschaft von Trainer Orhan Akkurt. Die Dachauer gingen nach 25 Minuten durch Antonios Masmanidis nach einem langen Abschlag von Torhüter Maximilian Mayer in Führung, gerieten dann nach einer Stunde in Unterzahl weil Matthias Leiber die Ampelkarte kassierte.

So kamen die kleinen Löwen in der 75. Minute noch zum Ausgleich von Samir Neziri nach einer sehenswerten Vorarbeit von Noah Feil. „Das war ganz klar ein wichtiger Punktgewinn, die Löwen haben eine sehr gute U 21-Mannschaft, wir müssen weiter punkten“, meinte Akkurt. 1860 II-Trainer Frank Schmöller haderte derweil mit der Chancenverwertung seines Teams. „Was uns fehlt, ist vorne ein richtiger Killer. Einer der Tore macht, der konsequent und humorlos abschließen kann, der den Ball einfach in die Maschen zimmert“, sagte Schmöller.

VfR Garching muss in die Relegation - Pummer nach Klassenerhalt für FC Deisenhofen erleichtert

Zappenduster sieht es dagegen für den Ex-Regionalligisten VfR Garching aus. Durch die 2:6-Pleite in Nördlingen bleibt dem Team von Trainer Nico Basta nur noch die Möglichkeit, sich über eine Abstiegsrunde zu retten. Die beiden VfR-Treffer von Roman Gertsmann (30., 52.) waren ein schwacher Trost für die Garchinger nach einer weitgehend desolaten Leistung. In einer regionalen Gruppe muss der VfR zwei Runden überstehen, sonst geht’s runter in die Landesliga.

Derweil hat der FC Deisenhofen den Klassenerhalt niet- und nagelfest gemacht – mit einem 2:0 (1:0)-Sieg bei Türkspor Augsburg. Beide Treffer erzielte Michael Bachlhuber (14., 82.). „Es wäre schon grenzwertig gewesen, wenn wir da noch unten reingerutscht wären“, zeigt sich Trainer Andreas Pummer erleichtert. (kik/rmf)