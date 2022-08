VfR Garching kassiert Klatsche in Ingolstadt: „Schwächstes Spiel in dieser Saison“

0:4 bei Zweitliga-Reserve

Von Nico Bauer schließen

Nach einem kleinen Fehlstart mit zwei Niederlagen hat sich der FC Ingolstadt II wieder zurückgearbeitet in den Kreis der Kandidaten für die vorderen Tabellenplätze der Fußball-Bayernliga Süd.

Ingolstadt – Der 4:0 (2:0)-Heimsieg gegen den VfR Garching war auf dem Weg nach oben aber allenfalls ein besseres Trainingsspiel. Die Garchinger zeigten sich eine Woche vor dem kleinen Abstiegsendspiel gegen den VfB Hallbergmoos so schwach wie lange nicht mehr. „Das war unser schwächstes Spiel in dieser Saison“, sagte später Trainer Nico Basta, daran gebe es nichts zu deuteln. Ingolstadt war in allen Belangen überlegen und eher zwei Nummern zu groß.

Basta bemängelte zwar, dass seine Mannschaft bei allen Toren tatkräftig mitgeholfen habe mit krassen Fehlern. Diese Patzer waren aber nur die Spitze des Eisbergs. Ingolstadt hat sich über die 90 Minuten eine ganze Reihe guter Chancen herausgespielt, mit denen man die Garchinger noch um das eine oder andere Tor höher hätte abschießen können.

Die junge Reserve des Drittligisten bekam den Platz und spielte schönen Fußball. Ingolstadt II gilt längst wieder als heißer Kandidat für die vordersten Plätze in der Bayernliga. Der Garchinger Trainer musste feststellen, dass an diesem Tag die Mannschaft nicht einfach so in die Spur zu bringen war. Die beiden erfahrenen Führungsspieler Mike Niebauer und Niko Salassidis waren nicht ersetzen und fehlten für die mentale Stabilisation der Truppe. Ricardo Basta war in der Innenverteidigung bester Garchinger, aber er alleine konnte die gegnerischen Angriffswellen auch nicht stoppen. Dazu kam ein begrenzter Kader. So konnte man von dem jungen Andreas Huber bei seinem ersten Einsatz in der Bayernliga keine Wunderdinge erwarten.

Kommenden Sonntag gegen Hallbergmoos werden Mike Niebauer und Niko Salassidis voraussichtlich wieder dabei sein. Dieses Spiel hat richtungweisenden Charakter, wenn man den Anschluss zu den hinteren Mittelfeldplätzen nicht verlieren will. Nico Basta machte in Ingolstadt schon einmal deutlich, dass er nach diesem 0:4 eine Trotzreaktion der Spieler erwartet. (nb)

FC Ingolstadt II - VfR Garching 4:0 (2:0).

VfR: Retzer - Kehl, Hofmaier, Basta, Ljubicic (67. Milic) - Reich, Wimmer, Zettl, Garbija - Rohrhirsch (46. Perkuhn), Masmanidis (67. Huber).

Tore: 1:0 Götzendörfer (23., Foulelfmeter), 2:0 Krupa (33.), 3:0 Krupa (55.), 4:0 Krupa (67.).

Schiedsrichterin: Davina Lutz (Poppenhausen).

Zuschauer: 50.