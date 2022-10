Bayernliga: Harmlose Garchinger auf Talfahrt – Mölders gibt Tabellenführung ab

An ihm lag´s nicht: VfR -Torwart Maximilian Retzer. © IMAGO/Sven Leifer

Am letzten Wochenende pausierte die gesamte Bayernliga. Der Grund: Die Auswahl des Bayerischen Fußball-Verbandes nahm an einer „EM“ der Amateure teil.

München – Bei dem Turnier im Italien standen einige Talente aus der zweiten Mannschaft des TSV 1860 im Kader.

Aber auch in einer Pause bleibt die Bayernliga ein Schleudersitz für Trainer. So musste Matthias Günes beim TSV Kottern gehen – der frühere Bayern-Profi Frank Wiblishauser soll im Allgäu für einen Aufwärtstrend sorgen. Am aktuellen Spieltag kam es zum Wechsel an der Tabellenspitze: So blieben neue Mölders-Festspiele aus. Der Ex-Löwe erzielte für den TSV Landsberg gegen den SV Kirchanschöring zwar seinen 17. Saisontreffer (25.), es reichte aber nur zu einem 1:1, weil die Gäste aus dem Landkreis Traunstein in der 42. Minute durch Luca Schmitzbergers Elfmeter ausglichen.

Auch die Schützenhilfe für die Landsberger durch den TSV 1860 II blieb aus. Die Junglöwen verloren mit 1:2 gegen den Regionalliga-Absteiger SV Schalding-Heining, der sich auf Rang eins verbesserte. Der TSV 1860, der seine „Heimspiele“ in Gilching austragen muss, erzielte in der 46. Minute den 1:1-Ausgleich durch Marco Mannhardt. Doch zum Ärger von Löwen-Trainer Frank Schmöller traf Markus Gallmaier in der 84. Minute für den neuen Spitzenreiter. In der Nachspielzeit kassierte Junglöwe Fabian Rother Rot.

Der 14. Spieltag verlief auch für die anderen oberbayerischen Teams wenig berauschend. Dies galt auch für den bisher recht erfolgreichen FC Deisenhofen. Die Mannschaft von Trainer Andy Pummer verlor beim Aufsteiger TSV Nördlingen mit 2:3. Dabei sah es nach 50 Minuten noch gut aus, denn der Ex-Löwe Nico Karger erzielte das 2:1 für die Gäste, die im Endspurt in der Defensive aber zu fehlerhaft agierten.

Ganz übel sieht es für den VfR Garching nach der 1:2-Niederlage bei Schwaben Augsburg aus. Nur zwölf Treffer in 14 Partien dokumentieren das Problem des Ex-Regionalligisten, der wieder in Abstiegsnöten steckt. Da nützte auch die frühe Führung durch Robert Rohrhirsch in der siebten Minute nichts, die Mannschaft von Coach Nicola Basta patzte erneut.

Nach drei Niederlagen in Serie muss der FC Ismaning die Ambitionen auf einen Spitzenplatz endgültig begraben. Beim 0:2 in Gundelfingen enttäuschte die Mannschaft von Trainer Mijo Stijepic besonders in der Offensive. Keinen Sieger gab es beim Kellerduell zwischen dem VfB Hallbergmoos und 1860 Rosenheim. Beide hatten vor dem Duell im Airport-Stadion erst zwei Siege auf dem Konto. Daran änderte sich nichts, die beiden Abstiegskandidaten lieferte sich eine trostlose Nullnummer. Die Gastgeber hatten einige Möglichkeiten durch Philipp Beetz, blieben aber insgesamt in der Offensive zu harmlos, so konnte sich Spielertrainer Matthias Strohmaier nur freuen, dass diesmal die ansonsten wackelige Defensive stabil blieb.

Beim Regionalliga-Absteiger Rosenheim hält der Negativtrend auch nach dem jüngsten Trainerwechsel (Klaus Seidel löste Florian Heller ab) weiter an, doch 1860-Sportdirektor Hans Kroneck bleibt Optimist: „Das war kein Endspiel, wir haben noch viele Möglichkeiten, da unten rauszukommen“. (kik)