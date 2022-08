VfR Garching: Viel Druck, aber noch kein „Endspiel“

Von: Nico Bauer

„Wir müssen jetzt gewinnen“: Der Garchinger Trainer Nico Basta spornt seine Mannschaft an. © Sven Leifer/Archiv

Der VfR Garching steht unter Druck: Im Duell mit dem VfB Hallbergmoos müssen die Garchinger gewinnen um sich von den Abstiegsplätzen fernzuhalten.

Garching – Vier Mannschaften haben am Tabellenende der Fußball-Bayernliga Süd den Anschluss verloren. Der VfR Garching empfängt mit dem VfB Hallbergmoos (Sonntag, 15 Uhr) einen Kellernachbarn – und es ist klar, dass für den Verlierer schwere Zeiten anbrechen.

VfR Garching: „Wir müssen jetzt gewinnen“

Beide Mannschaften haben die nahezu identische Ausgangssituation mit einem Sieg und sieben Niederlagen. Hallbergmoos hat den Tabellenletzten Türkspor Augsburg besiegt, Garching den Vorletzten Rosenheim. Beide Teams haben aber schon acht Punkte Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz, was in dieser frühen Saisonphase eine sportliche Katastrophe ist. „Wir müssen jetzt gewinnen“, sagt der Garchinger Trainer Nico Basta, der sich für teilweise sehr starke Leistungen nichts kaufen kann. Dreimal hat man 0:1 verloren und war jeweils auf Augenhöhe, wenn nicht sogar besser. Gegen den Kellernachbarn braucht es nun die Punkte, um das rettende Ufer nicht aus dem Blick zu verlieren. Von einem Endspiel möchte Basta aber noch nicht sprechen: „Ein Endspiel haben wir, wenn wir sechs Spieltage vor Schluss noch mindestens zehn Punkte brauchen.“

Für die richtungweisende Partie kann Nico Basta wieder auf seine zuletzt fehlenden Routiniers Mike Niebauer und Niko Salassidis zurückgreifen. Auch Quentin Kehl ist wieder bereit, um von Beginn an zu spielen. Auf dieses Trio mit der Erfahrung wird es ankommen in dieser richtungweisenden Partie. Die Garchinger haben in den vergangenen Spielen genau gesehen, dass Hallbergmoos gerade völlig aus der Bahn geworfen wurde. Der Relegant vom Sommer war zuletzt chancenlos und gab ein erschreckend schlechtes Bild ab.