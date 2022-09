Bayernliga: Mölders entscheidet Spitzenspiel im Alleingang - Hallbergmoos stoppt Talfahrt

Traf drei Mal: Ex-Löwe Sascha Mölders. © imago

Im direkten Duell hätte der FC Deisenhofen am 12. Spieltag gerne Tabellenführer TSV Landsberg gestürzt.

München – Das Team von Trainer Andreas Pummer verkaufte sich am Samstag sehr ordentlich, musste sich aber in Landsberg mit 2:3 geschlagen geben. Dies lag in erster Linie an einem Ausnahmestürmer: So erzielte Sascha Mölders alle Tore der Lechstädter (3., 14., 64.).

Mit bereits stolzen 15 Treffern steht der ehemalige Publikumsliebling des TSV 1860 auch souverän an der Spitze der Bayernliga-Torschützenliste. Deisenhofen enttäuschte in diesem Spitzenspiel vor 500 Zuschauern keineswegs, aber es reichte nur zu den Treffern von Tobias Rembeck (22.) und Ex-Löwe Nico Karger (35.).

Halbergmoos (re.) besiegte den FC Ismaning. Foto:Lehmann © Lehmann

Nach wochenlanger sportlicher Talfahrt sendete der VfB Hallbergmoos ein kräftiges Lebenszeichen mit dem 2:1-Heimsieg am Freitagabend über den benachbarten FC Ismaning. Zuletzt hatte sich die personelle Situation bei den Gastgebern entspannt, was sich im Prestigeduell gegen die Ismaninger gleich positiv auswirkte. Dagegen stecken die Gäste weiter in einer Ergebniskrise, denn das Team von Trainer Mijo Stijepic blieb nach glänzendem Saisonstart zum fünften Mal in Folge ohne dreifachen Punktgewinn. Beim Befreiungsschlag im Airport-Stadion sorgte David Luksch für das 1:0 der Gastgeber (34.), der eingewechselte Brandon Happi Monthe legte den zweiten Treffer der Hallbergmooser nach (80.). Den enttäuschenden Ismaningern gelang in der Nachspielzeit nur noch der Anschlusstreffer durch Daniel Gaedke.

Beim TSV 1865 Dachau reißen die Sorgen nach der 1:2-Niederlage bei Schwaben Augsburg nicht ab. So befindet sich das Team von Trainer Alexander Weiser aktuell auf einem Relegationsplatz. Julian Kania kurz vor der Pause (45.) und Bastian Kurz kurz nach dem Seitenwechsel (47.) sorgten für einen beruhigenden 2:0-Vorsprung der Schwaben. Dachau steckte zwar nie auf und war durchaus bemüht, es reichte allerdings nur noch zum Anschlusstreffer durch Sebastiano Nappo (67.).

In der Vorwoche hatten wir noch vom zarten Aufwärtstrend des VfR Garching berichtet, obwohl der VfR zum siebten Mal in Serie sieglos geblieben war. Den drei Unentschieden zuletzt ließ Nico Bastas Mannschaft nun am Samstag den immens wertvollen 3:1-Erfolg in Kottern folgen und bestätigte damit diesen Aufwärtstrend, lediglich den Zusatz „zart“ gilt es nun zu streichen. Yazid Tambo brachte die Garchinger kurz vor dem Seitenwechsel mit seinem ersten Saisontor in Front (41.), die Platzherren allerdings konterten kurz nach dem Wiederanpfiff mit dem Ausgleich per Foulelfmeter (48.). Dass sich der VfR aber zuletzt eine gewisse Resilienz erarbeitet hatte, zeigte sich mit dem postwendenden erneuten Führungstrreffer durch Mark Zettl (49.), der ebenfalls zum ersten Mal in dieser Saison traf. Der 19-jährige Tambo indes war scheinbar auf den Geschmack gekommen und legte noch sein zweites Saisontor zum Endstand nach (79.). (kik, mh)