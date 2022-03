Bayernliga: Pullacher Befreiungsschlag - Später Junglöwen-Treffer

Am Saisonende ist Schluss: Deisenhofens (Noxh-)Trainer Hannes Sigurdsson © Mladen Lackovic/Imago

In der Bayernliga stand am Wochenende der 28. Spieltag auf dem Programm. Während Deisenhofen die Aufstiegträume begraben muss, gelingt Pullach ein wichtiger Sieg.

München – Nach der Winterpause kommt der FC Deisenhofen in der Bayernliga Süd nicht so recht auf Touren. Überraschend kassierte das Team von Trainer Hannes Sigurdsson am Samstag eine 1:3-Heimpleite gegen Schwaben Augsburg. So sind die Gastgeber 2022 weiter sieglos. Sie kassierten bereits in der zwölften Minute das 0:1 durch Julian Kania, der kurz nach der Pause einen Doppelpack schnürte.

Den dritten Treffer für die Gäste besorgte Rasmussen Fackler-Stamm in der 75. Minute. Da war es nur ein schwacher Trost, dass Tobias Rembeck in der 81. Minute der Ehrentreffer gelang.

In Deisenhofen ist der Blick aber in die Zukunft gerichtet: So wird der Isländer Sigurdsson nach der Saison aufhören und sich neuen Aufgaben widmen. Die Nachfolge steht mit Andreas Pummer bereits fest. Der 39-Jährige steht derzeit noch bei Regionalligist FC Pipinsried unter Vertrag und hat in der Vergangenheit bei etlichen oberbayerischen Vereinen erfolgreich gearbeitet. Auch Manager Franz Pernecker, der seit vielen Jahren den FC Deisenhofen wesentlich geprägt hat, will sich aus dem aktiven Geschehen zurückziehen.

Keinen Sieger gab es derweil im Duell zwischen dem VfB Hallbergmoos und der zweiten Mannschaft des TSV 1860. Fast 700 Zuschauer verfolgten im Stadion am Airport ein 1:1. Damit blieb Hallbergmoos zum siebten Mal in Serie ungeschlagen und das Team des neuen Trainers Matthias Strohmaier schöpft wieder Mut im Kampf um den Klassenerhalt. Bereits nach 15 Minuten gingen die Gastgeber durch Simon Werner in Führung. Hallbergmoos versäumte es in der Folge, den Vorsprung auszubauen und die Junglöwen zeigten einmal mehr großen Kampfgeist. Die Belohnung für Frank Schmöllers Junglöwen gab es in der 87. Minute mit dem Ausgleich durch den eingewechselten Jeremias Zehetbauer.

Immens wertvolle Zähler im Abstiegskampf verbuchte der SV Pullach mit dem 2:1-Erfolg am Samstag beim TSV 1865 Dachau. Während Orhan Akkurts Pullacher damit in den vier Partien dieses Jahres immerhin sieben Zähler sammelten, will die Krise der Dachauer partout kein Ende nehmen. Seit nunmehr 14 Spielen ist die Mannschaft von Spielertrainer Fabian Lamotte sieglos. Sogar noch besorgniserregender ist der aktuellste Trend: In diesem Jahr ist Dachau noch ohne jeglichen Punktgewinn. Am Samstag fielen alle drei Tore binnen weniger Minuten Mitte des ersten Durchgangs. Nachdem Max Zander (23.) und Marian Knecht (27.) die Gäste mit 2:0 in Führung gebracht hatten, konnte Dachaus Alexander Weiser nur noch verkürzen (29.).

Noch im gesicherten Mittelfeld rangiert hingegen der FC Ismaning. Doch auch Mijo Stijepics Mannschaft ist auf dem absteigenden Ast: Inklusive der 0:2-Niederlage am Freitagabend bei der Reserve des FC Ingolstadt (Tore: 40., 59.) konnte in den jüngsten fünf Spielen nur ein magerer Punkt verbucht werden. Als verhängnisvoll sollte sich dabei die frühe Gelb-Rote Karte für Ismanings Yannick Schad (32.) erweisen.

Bestens erholt von der herben 0:6-Heimpleite in der Vorwoche gegen den SV Donaustauf präsentierte sich der VfR Garching. Mit dem souveränen 3:1-Erfolg am Sonntag bei Türkspor Augsburg kehrte Nico Bastas Mannschaft direkt in die Erfolgsspur zurück. Erst nachdem Christoph Thoss (6.), Alekzandar Sinabov per Strafstoß (33.) und Martin Schön (83.) einen 3:0-Vorsprung herausgeschossen hatten, gelang Jerome Fayé in der Schlussminute per Elfmeter der Treffer zum Endstand. Beim Stand von 0:1 hatte Augsburgs Moustapha Salifou zudem noch einen Strafstoß vegeben (22.). Mit dem zweiten Sieg in diesem Jahr verließ der VfR die Abstiegsregion. (Klaus Kirschner/Matthias Horner)