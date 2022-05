Bayernliga: Hallbergmooser Befreiungsschlag - Spektakel zwischen Garching und Pullach

Der VfB Hallbergmoos feierte einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. © IMAGO/Sven Leifer

Seit dem vergangenen Wochenende steht die SpVgg Hankofen-Hailing als Meister und Aufsteiger in die Regionalliga fest.

München – Rang zwei, der zu Relegationsspielen um den Aufstieg berechtigt, ist dagegen hart umkämpft. Da der Tabellenzweite FC Ingolstadt II, dessen erste Mannschaft in die 3. Liga absteigt, nach den Verbands-Regularien dadurch kein Aufstiegsrecht besitzt, werden die Karten neu gemischt.

Aber auch das Ringen um den Ligaerhalt ist spannend wie ein Krimi.

Der VfB Hallbergmoos etwa feierte einen wichtigen 2:1-Auswärtserfolg bei Ingolstadt II. Für die mitgereisten Fans war es ein Nervenspiel. Hallbergmoos ging in der 39. Minute durch Mert Sahin in Führung, die Gastgeber erzielten in der 82. Minute den Ausgleich durch Gabriel Zirngast. Erst in der Nachspielzeit verwandelte Andreas Kostorz per Elfmeter den Matchball für die Hallbergmooser, die damit den direkten Abstiegsplatz verlassen konnten. „Dieser Sieg war extrem wichtig, wir haben uns belohnt für einen Superauftritt“, freute sich VfB-Trainer Matthias Strohmaier.

Zudem profitierte Hallbergmoos von der 0:2-Niederlage des TSV Wasserburg beim FC Deisenhofen. Bei der Abschiedstournee von Trainer Hannes Sigurdsson (wechselt zu Wacker Burghausen) trafen Maxime Schneiker (54.) und Marco Finster (in der langen Nachspielzeit) für den FCD, der zuletzt etwas schwächelte, aber dennoch im gesicherten Tabellen-Mittelfeld platziert ist.

Dafür werden die Sorgen beim TSV 1865 Dachau wieder größer: Nach dem Trainerwechsel (Marcel Richter löste Fabian Lamotte ab) konnte der Negativlauf etwas gestoppt werden, aber jetzt muss wieder gezittert werden. Durch die 1:3-Pleite beim FC Ismaning befinden sich die Dachauer weiter in großer Abstiegsgefahr. Die im Mittelfeld angesiedelten Ismaninger konnten befreit aufspielen und gingen in der 24. Minute durch Daniel Bux in Führung. Dachau schöpfte Hoffnung, als Oliver Wargalla drei Minuten später den Ausgleich erzielte. Aber nach einer Stunde brachte Daniel Gaedke die Gastgeber wieder in Front – und Jonas Redlich schickte die Dachauer mit dem 3:1 (82.) endgültig auf die Verliererstraße. „Dieser Heimsieg war hochverdient, ich bin stolz, wie die Mannschaft gute Lösungen gefunden hat“, freute sich FCI-Coach Mijo Stijepic.

Lösungen zuhauf fand zuletzt auch der TSV 1860 II. Nachdem der 1860-Nachwuchs lange um den Ligaverbleib zittern musste, setzte der Talentschuppen der Löwen jetzt zu einem gewaltigen Schlussspurt an. Mit dem 3:1-Erfolg am Samstag in Landsberg blieben Frank Schmöllers Junglöwen zum neunten Mal in Serie unbesiegt. Held des Tages war der 20-jährige Leon Tutic, der alle drei 1860-Treffer erzielte (23., 45.+1, 54.) und damit in diesen 90 Minuten ebenso oft traf wie in seinen 26 Saison-Einsätzen zuvor.

Ein echtes Spektakel erlebten derweil die 150 Zuschauer des gestrigen Kellerduells zwischen dem VfR Garching und dem SV Pullach. Obwohl die von Nico Basta trainierten Platzherren durch Martin Schön (3.) und Mark Zettl (12., 49.) dreimal in Führung gingen, erkämpfte sich der SVP noch einen Punkt. Dank der jeweiligen Ausgleichstreffer von Elias Eck (9.), Martin Bauer (16.) und Max Zander (68.) stand es am Ende 3:3. Während der VfR damit zumindest den Vorsprung auf die Relegationsplätze halten konnte, blieben die „Raben“ auch im zweiten Spiel unter dem Sportlichen Leiter Theo Liedl, der Orhan Akkurt auf der Trainerposition abgelöst hatte, unbesiegt. (Klaus Kirschner/Matthias Horner)