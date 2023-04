Beeindruckender Unterföhriger Sieg im Abstiegskampf

Von: Nico Bauer

Unterföhring – Das war ein beeindruckendes Muskelspiel im Abstiegskampf der Landesliga. Beim Drittletzten SE Freising lieferte der FC Unterföhring eine Spitzenleistung ab, gewann gefühlt ohne Gefahr mit 3:1 (2:1) und hat nun wieder einige Mannschaften hinter sich.

Trainer Andreas Faber musste aus der Not heraus eine ganz wilde Aufstellung zaubern. Der auf der Außenbahn beheimatete Attila Arkadas musste auf der Sechs ran und nach der Verletzungsauswechslung von Nils Ehret noch in der ersten Hälfte hatte er dann als Innenverteidiger das nächste Neuland vor sich.

Unter diesen Voraussetzungen war es schon beeindruckend, wie defensiv stabil die Unterföhringer standen und eigentlich nur zwei Torschüsse zuließen. Der Sieg war nie wirklich in Gefahr, auch wenn Freising nach dem 2:0 kurz vor der Pause aus dem Nichts traf und Torwart Sebastian Fritz in der 75. Minute einmal kräftig zupacken musste. Über 90 Minuten spielte Freising wie ein Absteiger. Und vorne hatte man Robin „Die Maschine“ Volland. Der lange verletzte Strafraumstürmer machte in der vergangenen Woche sein erstes Saisontor und nun die Treffer zwei bis vier. Man wusste darum, dass Volland noch lange nicht bei 100 Prozent sein kann und deshalb arbeitete das Team für Volland, „so dass er seine eineinhalb Kilometer Laufpotenzial nach vorne verwenden konnte“. Der erste Unterföhringer Treffer in der 35. Minute entsprang einem Ballgewinn am gegnerischen Strafraum und zwei schnelle Pässe später hatte Volland leichtes Spiel. Treffer Nummer zwei war eine lange Freistoßflanke, die der Vollblutstürmer ins lange Eck verlängerte (44.). Das sah ganz einfach aus, war aber die hohe Kunst eines Mittelstürmers. In den neun Minuten zwischen den beiden Toren hatten die Unterföhringer noch ein Abseitstor und direkt nach Vollands Kopfball klingelte es noch in der gleichen Minute auf der anderen Seite. So ging es mit einem gefühlten 3:0 und einem tatsächlichen 2:1 in die Kabine. Der wild entschlossene FCU machte aber noch der Pause einfach weiter und das nächste Tor - oder eben der nächste Volland - war nur eine Frage der Zeit. Das 3:1 war ein Bilderbuch-Tor. Bei dem man sich vom eigenen Torwart nach vorne kombinierte ohne einen einzigen Zweikampf. Der FCU zelebrierte die hohe Kunst des Fußballspiels und Freising war einfach nur überfordert. Kurz vor dem Treffer zum 3:1 hatte Maximilian Siebald auch noch einen Pfostenschuss, so dass die Freisinger mit dem Ergebnis wirklich sehr gut bedient waren.

SE Freising - FC Unterföhring 1:3 (1:2). FCU: Fritz - Kretzschmar, S. Bahadir, Ehret (41. Em. Gümüs), Heller - A. Arkadas, Sahingöz (90.+2 Wolf-Weisbrod), Siebald (83. Aliji), T. Arkadas - Fischer, Volland (74. Antonio). Tore: 0:1 Volland (35.), 0:2 Volland (44.), 1:2 Fischer (44.), 1:3 Volland (63.) Schiedsrichter: Maximilian Graf (Raitenbuch); Zuschauer: 80.