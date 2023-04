Beherzter Auftritt des FC Deisenhofen wird nicht belohnt

Von: Umberto Savignano

Teilen

FCD-Trainer Andreas Pummer sah in der 72. Minute wegen fortgesetzten Reklamierens Gelb-Rot. © bro

FC Deisenhofen fehlt bei 1:2-Niederlage in Memmingen die Abgebrühtheit.

Deisenhofen – Es war durchaus etwas drin für den FC Deisenhofen beim Regionalliga-Absteiger FC Memmingen. Doch am Ende erwiesen sich die namhaft besetzten Allgäuer als das ausgebufftere Team, kletterten durch den 2:1 (2:0)-Sieg auf den zweiten Platz der Bayernliga Süd und kamen so ihrem erklärten Ziel Wiederaufstieg einen großen Schritt näher.

Die Deisenhofner spielten vom Start weg durchaus mit, in Sachen Zielstrebigkeit waren ihnen die Hausherren im ersten Durchgang allerdings klar überlegen, wie auch FCD-Coach Andreas Pummer einräumte: „Wir hatten viel Ballbesitz, sind aber nie in die gefährlichen Räume gekommen. Und dann sind wir mit der ersten Konterchance eiskalt erwischt worden.“ Pascal Maier bediente von der rechten Seite den Torschützen Micha Bareis, der aus kurzer Distanz eindrückte (11.). Das 2:0 erzielte Maier selbst nach schönem Doppelpass mit David Mihajlovic aus spitzem Winkel (24.). Memmingen blieb auch danach am Drücker, forderte zweimal vergeblich Strafstoß, erst nach einer wohl korrekten Grätsche von Björn Jost (36.), ein zweites Mal, als Jens Förtsch der Ball aus kurzer Distanz an den Arm sprang (40.). Zudem verhinderte Torwart Enrico Caruso nach einem Konter gegen Mehmet Ali Fidan im eins gegen eins mit starkem Einsatz die endgültige Entscheidung (45.). Dass die Blauhemden keine richtigen Torgelegenheiten hatten, lag nicht zuletzt an ihrem ungewohnt ungenauen Passspiel. „Das war auch ein Thema in der Halbzeit“, so Pummer.

Der Trainer reagierte einige Minuten nach der Pause mit einem Doppelwechsel: Stephan Kopp und Arian Kurmehaj kamen für Marco Finster und Björn Jost (53.). „Sie haben frischen Wind gebracht, so stellen wir uns das auch vor“, freute sich Pummer über seine Youngster. Der FCD war nun viel besser im Spiel, kombinierte endlich auch mit der üblichen Ballsicherheit, und machte es wieder spannend: Kurmehaj schloss einen schönen Spielzug nach Pass von Nico Karger zum 2:1-Anschlusstreffer ab (58.). Die kämpferischen Blauhemden setzten den Aufstiegsaspiranten danach gehörig unter Druck. Allerdings fehlte das Abschlussglück und womöglich auch der letzte Tick Entschlossenheit. Martin Mayer spielte auf Michael Bachhuber, statt selbst zu schießen, die Kopfball-Bogenlampe eines Verteidigers landete knapp über der Latte, nach der anschließenden Ecke wurde Bachhubers Drehschuss eine sichere Beute für FCM-Keeper Tobias Werdich.

„Memmingen ist eine abgezockte Truppe, verteidigt gut und ist sehr effektiv bei der Chancenverwertung“, sah Pummer einen starken Gegner. Deshalb war er mit der Leistung seiner Elf nicht unzufrieden: „Wir waren drauf und dran, das 2:2 zu machen und haben uns gut verkauft. In der zweiten Halbzeit war es ein beherzter Auftritt von uns.“ UMBERTO SAVIGNANO

FC Memmingen – FC Deisenhofen 2:1 (2:0)

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Förtsch, Vodermeier, Gkasimpagiazov (22. Sagner), Jost (53. Kurmehaj), Müller-Wiesen (76. Hahn), Mayer, Finster (53. Kopp), Bachhuber, Karger (82. Yordanov) Tore: 1:0 Bareis (11.), 2:0 Maier (24.), 2:1 Kurmehaj (58.) Gelb-Rot: Pummer (72., fortgesetztes Reklamieren)