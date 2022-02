„Das war schon eine gelungene Vorbereitung“ – FC Ismaning fährt vierten Sieg ohne Gegentor ein

Von: Nico Bauer

Trainer Mijo Stijepic hat den FC Ismaning zu einer sehr stabilen und kompakten Mannschaft geformt. © Dieter Michalek

Die Null steht und der FC Ismaning nimmt dementsprechend ein gutes Gefühl mit in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Bayernliga.

Ismaning – Mit dem 1:0 (1:0) gegen den FC Moosinning blieb man das vierte Testspiel in Folge ohne Gegentor und knüpft an die Vorrunde an. In der Bayernliga hat der FCI mit 23 Gegentoren die zweitbeste Defensive der Liga.

Der Sieg ohne Gegentor gegen Moosinning war nicht unbedingt so zu erwarten, denn Trainer Mijo Stijepic fehlten mehr als zehn Spieler aus dem eigentlichen Kader. „Wir hatten noch nie in einem Testspiel sieben Spieler aus der eigenen U19 dabei und diesmal standen die zeitweise auch alle gemeinsam auf dem Platz.“

FC Ismaning: Hoffen auf Rückkehrer bis zum Saisonstart

Stijepic sieht das als ein gutes Zeichen. In der zweiten Halbzeit hatte der ehemalige Ismaninger Alexander Auerweck die Großchancen zum 1:1. Ismaning war in der Anfangsphase überlegen und machte da auch das Tor des Tages durch Angelo Hauck (12.). In der Folgezeit war die Partie recht ausgeglichen mit eher wenigen Torszenen auf beiden Seiten.

Erfreulich für Stijepic war, dass die lange verletzten Yasin Yilmaz und Jonas Redl eine Halbzeit schmerzfrei spielten: „Beide sich am Samstag eine Option für einen kurzen Einsatz.“ Darüber hinaus nehmen die Ismaninger das gute Gefühl, nach einer unvermeidbaren 0:5-Niederlage gegen die gefühlte Drittliga-Mannschaft des FC Bayern II vier Siege ohne Gegentor eingefahren zu haben – gegen Buchbach (1:0), Holzkirchen (3:0), Karlsfeld (4:0) und Moosinning (1:0).

„Das war schon eine gelungene Vorbereitung“, sagt Trainer Mijo Stijepic, der sich vorsichtig optimistisch auf das Duell mit dem Zeiten Kirchanschöring freut. Jetzt hofft der Ismaninger Trainer nur noch, dass bis zum ersten Punktspiel wieder möglichst viele der kränkelnden Kicker zurückkommen. (Nico Bauer)