Bei Fortuna Unterhaching stimmt die Richtung

Von: Umberto Savignano

Antoni Saponaro Der Torjäger wechselte zum SK Srbija. � © Archiv mm

Fußball-Kreisliga: Aufsteiger aus Unterhaching spielt eine sehr gute Saison

Unterhaching – Mit Riesenschritten eilt Neuling Fortuna Unterhaching dem Klassenerhalt in der Münchner Kreisliga-Gruppe 3 entgegen. Das 4:2 (1:1) über den TSV Waldtrudering, bei dem sein Team nach den Führungstreffern durch Sascha Heimrath (9.) und Lukas Wimmer (68.) zweimal den Ausgleich hinnehmen musste (42., 73.), den Gegner in der Schlussphase dank Nick Reinauer (78.) und Simon Richter (90.+1) aber doch noch niederrang, war für Trainer Florian Darchinger der erste Teil der entscheidenden Etappe: „Die Vorgabe war, gegen Waldtrudering und Kirchseeon sechs Punkte zu holen.“ Sollte der Tabellensechste am Samstag (15.30 Uhr) gegen den fünf Plätze und elf Punkte zurückliegenden ATSV Kirchseeon tatsächlich den nächsten Dreier einfahren, stünde er bei 36 Zählern. 35 hatte Darchinger vor Saisonbeginn als rettende Marke gesetzt. Nun korrigiert er sich zwar: „Ein, zwei Siege brauchen wir noch.“ Doch alles sieht nach einem sehr gelungenen Kreisliga-Debüt des Vereins aus.

Das haben die Fortunen auch einem starken Lauf in den vergangenen Wochen zu verdanken: Der 0:3-Auftaktpleite in Anzing, „mit einer Notelf“, wie Darchinger betont, folgten drei Unentschieden und zuletzt zwei Siege. Was umso mehr erstaunt, als eine zentrale Figur die Hachinger in der Winterpause verlassen hat: Torjäger Antonio Saponaro, der das Team zum Aufstieg geballert hatte, stürmt jetzt erfolgreich für Spitzenreiter SK Srbija, traf dort in fünf Partien schon sechsmal. „Er hat ein paar Kilo abgenommen, will es allen nochmal beweisen“, sagt Darchinger, der zugibt, dass er den Abgang erst einmal verdauen musste. „Es war klar, dass er früher oder später wechseln würde. Aber wir waren alle überrascht vom Zeitpunkt. Außerdem war es komisch, dass er zum Ligakonkurrenten wechselte, auch wenn wir gegen Srbija nicht mehr spielen. Zu einem Bezirksligisten oder Landesligisten hätte ich ihn getragen.“

Inzwischen ist der sportliche Verlust aber abgehakt. „Toni war natürlich ein herausragender Spieler für uns. Aber mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und viel Druck aus dem Mittelfeld versuchen wir das zu kompensieren“, sagt Darchinger, der hofft, dass das gegen Kirchseeon so gut gelingt wie zuletzt: „Wir wollen alles raushauen und dann ein schönes Osterfest feiern.“ um