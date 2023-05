Bei Haching stehen die Zeichen auf Angriff

Von: Robert M. Frank

Beim 2:0 (1:0) der SpVgg Unterhaching im Derby gegen Türkgücü München verdichten sich Anzeichen, dass Haching eine Drittliga-Lizenz möglicherweise in Angriff nehmen könnte.

Unterhaching – Die Partie am Samstagnachmittag zwischen der SpVgg Unterhaching wurde zu einem regelrechten Derby. Eine große Kulisse von 2500 Zuschauern, darunter Ehrengäste wie DFB-Präsident Bernd Neuendorf und BFV-Präsident Christoph Kern, zwei emotionale und zwischenzeitlich aneinander geratene Trainer sowie zwei Platzverweise in der Schlussphase. Am Ende entschied der Tabellenführer der Regionalliga Bayern das Spiel mit 2:0 (1:0) für sich. „Es war Emotionalität und Feuer drin“, freute sich Hachings Cheftrainer Sandro Wagner, der sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Halbzeitpause mit Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar Auseinandersetzungen austrug.

Für die aufgeheizte Stimmung sorgten vor allem auf dem Spielfeld die Hachinger Akteure, die von Beginn an Tempo machten. Gleich nach 20 Sekunden hätte Niclas Anspach die SpVgg bei einem Kopfball aus kurzer Distanz in Führung bringen können, doch Türkgücü-Torwart Johann Hipper reagierte glänzend (1.). Auf der Gegenseite konnte Türkgücü nur wenig für Offensivwirbel sorgen. „Auf dem Platz hat man schon gemerkt, dass es hier um etwas Besonderes geht“, beschrieb Hachings Niclas Anspach die Stimmung auf dem Feld. Nach den ersten beiden Chancen der Partie zeigte die SpVgg dann, warum sie derzeit der Liga-Spitzenreiter ist: Nach einer mustergültigen Freistoß-Hereingabe von Simon Skarlatidis markierte Liga-Toptorjäger Patrick Hobsch eiskalt am kurzen Pfosten seinen 25. Saisontreffer per Kopf (11.). Während für die Hausherren David Pisot nach Ecke von Skarlatidis noch hätte nachlegen können (19.), kam von den Münchner wenig.

In der 2 Hälfte hatte der starke Anspach den zweiten Treffer dann mehrfach auf dem Fuß, traf zunächst jedoch nur den Pfosten (61.). Auch beim nächsten Anlauf konnte der 22-Jährige Türkgücü-Schlussmann Hipper mit einem Kopfball nicht überwinden (71.), bevor es dann nach der einzigen Gäste-Chance in der 2. Hälfte durch Masaaki Takahara (79.) doch noch für Anspach klappte. Nach einer starken Balleroberung von Stephan Hain besorgte der offensive Mittelfeldspieler auf Vorarbeit von Dennis Waidner per Flachschuss aus 16 Metern das vorentscheidende 2:0 (82.). Zwei rote Karten in der Nachspielzeit für die Gäste für Mittelfeldspieler Sascha Hingerl wegen einer Tätlichkeit sowie für Trainer Kayabunar wegen Betreten des Platzes waren dann der negative Höhepunkt des unterhaltsamen Derbys. Nachdem Verfolger Würzburg seine Partie in Burghausen ebenfalls mit 2:0 für sich entschieden hat, bleibt der Abstand zwischen Haching und Würzburg mit neun Punkten gleich große. Somit benötigt die SpVgg rein rechnerisch nur noch vier Punkte aus den verbleibenden vier Partien, um die Meisterschaft perfekt zu machen.

In Sachen Drittliga-Lizenz und den vom Verein zu erledigenden Auflagen gab es keine Neuigkeiten, jedoch machte der prominente Besuch der DFB-Spitze hellhörig. Neuendorf hatte sich mit SpVgg-Präsident Manfred Schwabl vor dem Spiel über einige Themen ausgetauscht. Neben dem Status quo des vom DFB zertifizierten Hachinger Nachwuchsleistungszentrums dürfte hierbei auch das Thema 3. Liga ein Thema gewesen sein, die vom DFB organisiert wird. „Wir haben und ausgetaucht über viele Themen des Fußballs“, sagte Bernd Neuendorf gegenüber BFV.tv. Das temporeiche Derby dürfte Neuendorf gefallen haben. Der DFB-Präsident würde sich jedenfalls über eine Hachinger Rückkehr in den Profifußball freuen. „Der Vorsprung ist gewaltig von Haching. Es wäre ihnen zu gönnen, auf jeden Fall.“ Auch Wagners Aussage ließ auf Hachinger Bestrebungen für eine Rückkehr schließen. „Wenn wir Meister werden sollten, dann haben wir zwei Relegationsspiele, was gibt es Schöneres?“, sagte Wagner.

Die Hachinger Fans sind heiß auf die Aufstiegsspiele. © brouczek