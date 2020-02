Haching freut sich über 1:1

Fußball - 3. Liga

von Christian Amberg schließen

Mit einem 1:1-Unentschieden bei Hansa Rostock hat die SpVgg Unterhaching Platz drei in der Dritten Liga verteidigt und seine Erfolgsserie auf sechs Partien ohne Niederlage ausgebaut.

Unterhaching – Diesmal verbuchten die Hachinger in einem über weite Strecken wenig ansehnlichen Spiel den einen Punkt als Gewinn. „Damit können wir heute sehr, sehr gut leben“, sagte Trainer Claus Schromm, „Rostock ist absolut verdient in Führung gegangen, erst danach haben wir ein bisschen von unserem Gesicht gezeigt. Da hatten wir dann auch mehr Ballbesitz und haben uns den Ausgleich noch erkämpft.“

Die Gastgeber hatten gefühlt in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, ohne jedoch nennenswerte Chancen zu kreieren. Opokus Schuss am Tor vorbei (39.) war die beste Gelegenheit für Hansa. Kurz vor dem Halbzeitpfiff scheiterte Felix Schröter auf der Gegenseite an Rostocks Torhüter Kolke. Ins Tor getroffen hatte nach 18 Minuten Stephan Hain, Schiedsrichter Benen dem Treffer allerdings wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung verweigert. Eine Fehlentscheidung, wie die Fernsehbilder bewiesen, mit der sich Schromm allerdings nicht aufhalten wollte: „In der Dritten Liga ist es eben so: Wenn der Schiedsrichter pfeift, ist es Abseits.“

Mehr Schwung bekam die Partie im zweiten Durchgang, und das zunächst nur durch die Hausherren. Glück hatte die SpVgg zunächst noch bei Sonnenbergs Kopfball in der 58. Minute, der aus fünf Metern knapp vorbeiging. Zwei Minuten später kombinierten sich die Rostocker dann allerdings durch die Hachinger Abwehr, Neidhart spitzelte den Ball zum 1:0 ins Tor. „Wenn das 1:0 nicht fällt, geht das Spiel wahrscheinlich 0:0 aus“, meinte Dominik Stroh-Engel, „aber nach dem Gegentreffer sind wir wachgeworden.“ Der in der 59. Minute für Hain eingewechselte Angreifer erzielte in der 79. Minute nach einem sehenswerten Angriff den verdienten Ausgleich.

Der ebenfalls eingewechselte Sascha Bigalke hatte den Treffer mit einem feinen Steilpass in der Strafraum eingeleitet, Jim-Patrick Müller legte quer, Stroh-Engel stand vor dem Tor goldrichtig und schob zum 1:1 ein. „Dafür bin ich als Stürmer da“, sagte er nach dem Spiel. Auch wenn die Hachinger nach dem Rostocker Führungstor eindeutig mehr vom Spiel hatten, blieb es bei der einen Torchance. „Wir haben nach dem 0:1 auch nach vorne Fußball gespielt, deswegen geht das 1:1 am Ende in Ordnung“, fand der Unterhachinger Torschütze, der sein fünftes Saisontor erzielte und mit Schröter auf Platz zwei der internen Torjägerliste gleichzog.

Für den 34-Jährigen war das Remis am Ende außerdem keineswegs ein Rückschritt: „Wir haben jetzt aus drei Spielen im neuen Jahr sieben Punkte geholt, das ist fast die optimale Ausbeute. In Rostock kann man mit einem Punkt ganz gut leben, wenn es mal nicht so gut läuft.“ Auch Cheftrainer Claus Schromm sah das so: „Egal, wie das Spiel gelaufen ist: Am Ende zählt das, was an der Anzeigetafel steht. Wir haben einen Punkt in Rostock geholt, das ist deutlich besser als letztes Jahr.“ Da hatte die SpVgg im ersten Spiel nach der Winterpause an der Ostsee 0:2 verloren, was den Startschuss für eine Negativserie von vier Niederlagen in Folge bedeutete. Da können die Hachinger zu Beginn des Jahres 2020 schon wesentlich zufriedener sein. Und es könnte so weitergehen. Am Samstag empfängt die SpVgg den Tabellen-16. Viktoria Köln.